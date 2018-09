Erst Bischof Wilmar legte den Grundstein

René Wernitz

Havelland (MOZ) Der 11. Oktober ist kein Datum, das sonderlich bewegt in der Region. Doch jährt sich an diesem Tag die Grundsteinlegung des Doms zu Brandenburg zum 853. Mal. Nur im BUGA-Jahr 2015 war das medial von Belang. Dabei ist die Geschichte durchaus interessant, die dem Bauprojekt vorausging.

Das wohl 948 durch Kaiser Otto I. geschaffene Bistum Brandenburg benötigte freilich einen Dom. Man geht davon aus, dass alsbald so eine Bischofskirche unmittelbar neben der im Winter 928/929 eroberten Brandenburg entstand. Diese befand sich auf einer Havelinsel. Der große Slawenaufstand von 983 fegte sowohl die weltliche als auch die geistliche Obrigkeit hinfort. Der mutmaßliche Dom, der archäologisch nie nachgewiesen werden konnte, wurde offenbar zerstört. Das Bistum bestand vorerst nur noch auf dem Papier. Die Bischöfe agierten sozusagen im Exil.

Die Zeiten änderten sich allmählich, als Norbert von Xanten als neuer Erzbischof von Magdeburg die Rolle des hiesigen Chefmissionars übernommen hatte. Er hatte 1120 den Orden der Prämonstratenser im nördlich von Paris gelegenen Prémontré gegründet. Er war es, der den Orden in Magdeburg installierte und dort zur Geltung brachte. Die 1133 erfolgte Gründung einer Prämonstratenser-Niederlassung in Leitzkau fällt in Norberts letzte Amtsphase. Er starb 1134. Leitzkau diente in der Folge als Ausgangsbasis zur Reconquista (Rückeroberung) des Bistums Brandenburg. Aus dem erst 1144 gegründeten Kloster in Jerchiow heraus agierten die Prämonstratenser in Richtung Havelberg.

1138 markiert für Brandenburg in zweifacher Hinsicht ein bedeutendes Jahr: Einerseits wurde Leitzkau zum provisorischen Domkapitel erhoben. Das Brandenburger Projekt lag nun in den Händen der dortigen Prämonstratenser. 1138 wurde einer der ihren namens Wigger zum Bischof erhoben. Rund 20 Jahre lang, er starb um 1160, schrieb er an der Geschichte des Bistums und des Landes Brandenburg mit, als dessen offizieller Geburtstag der 11. Juni 1157 gilt. Inwiefern Wigger direkten Einfluss auf den slawischen Herren auf der Brandenburg ausübte, ist nicht ganz klar. Doch berichtet eine Quelle, dass Pribislaw Heinrich seinen Königstitel abstreifte, indem er seine Krone auf einem Leitzkauer Altar niederlegte. Der Heveller-Fürst war getauft, also Christ, und um Annäherung bemüht. Die Quelle dokumentiert ferner, dass er neun Prämonstratenser-Brüder an der Gotthardtkirche in der heutigen Brandenburger Altstadt angesiedelt hatte, die wohl aus Leitzkau stammten. Ob das bald nach 1133 oder erst kurz vor 1147 erfolgte, ist nicht bekannt. In letzterem Jahr machte der sogenannte Wendenkreuzzug um die Brandenburg und das Havelland einen nördlichen Bogen. Havelberg, wo die Slawen ebenso 983 den Bischof vertrieben hatten, wurde indes erobert. Dort war Anselm von Havelberg endlich am Ziel angelangt. Der Oberhirte konnte nun von diesem Bistum Besitz ergreifen. Einige Historiker mutmaßen, dass die Ansiedlung der Prämonstratenser bei der Brandenburg dem Zweck gedient haben soll, den sich anbahnenden Kreuzzug zu entgehen.

Letztlich ging nach dem Tode des slawischen Herrschers (1150) die weltliche Macht an Albrecht den Bären über. Kurzzeitig brachte Jacza von Köpenick die Brandenburg in seine Gewalt, was der Machtausübung des Markgrafen im Wege stand. Mit dem Erzbischof von Magdeburg alliiert, entriss Albrecht am 11. Juni 1157 dem östlichen Rivalen die Burg und hisste dort sein askanisches Banner. Derweil hatten sich die Prämonstratenser längst in dem Bereich eingerichtet, aus dem später die Altstadt Brandenburgs hervorgehen sollte. Aber erst nach dem Tod von Wigger kam Bewegung ins Neubauprojekt auf der Burginsel.

Dem Westberliner Historiker Joachim Schultze (1881-1976) erschien es auffallend, dass zwar der Markgraf Besitz von der Brandenburg ergriff, der Bischof allerdings nicht alsbald seinen Sitz von Leitzkau an die Havel verlegte, „zumal sich dort bereits die erwähnte Prämonstratenserniederlassung befand“, so Schultze in seinen „Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte“ (1964 erschienen), „und ebenso fällt auf, daß er es unterließ, sich den Besitz des Bistums von König Konrad bestätigen zu lassen, wie dies seitens des Bischofs Anselm von Havelberg Ende 1150 geschah.“

Der genannte König Konrad III. herrschte bis zu seinem Tod im Jahr 1152. Auf dem Thron folgte ihm Friedrich I., wegen seines roten Bartes gemeinhin Barbarossa genannt. Erst einige Jahre später, auch Bischof Wigger war nun tot, ging sein Nachfolger ans Werk. Bischof Wilmar ist derjenige, dessen Name mit dem Dombau auf ewig in Verbindung steht. Nun ging es fix: Erst bekundeten zwischen März und Mai 1161 sowohl der Erzbischof von Magdeburg als auch der neue Bischof von Brandenburg den Plan, die Burginsel geistlich zu erhöhen. Im Juni des Jahres bestätigte König Barbarossa die Besitzungen des Bistums, dessen Ostgrenze laut Gründungsurkunde von 948 bis an die Oder reichte.

Wilmar hatte also nachgeholt, was sein Vorgänger versäumt oder nicht für nötig gehalten hatte. In der Folge erhob der Bischof die Prämonstratenser bei St. Gotthardt zum Domkapitel. Als Versorgungsgüter gab er ihnen auch Dörfer im Havelland. So verdanken Mützlitz, Buckow und Garlitz der 1161 erfolgten Übereignung ihre Ersterwähnung. Indes diente die Gotthardtkirche als vorläufiger Dom.

Vier Jahre vergingen noch, ehe Wilmar veranlasste, dass das Domkapitel auf die Insel umzog. Am 11. Oktober 1165 wurde dort der Grundstein für den neuen Dom zu Brandenburg gelegt. Aus dem Jahr 1170 stammt übrigens die einzig auffindbare Urkunde, die einen Dom des 10. Jahrhunderts nahelegt. Diese wird Wilmar zugeschrieben. Er amtierte bis 1173. In der Nachfolge gab es dann fünf Bischöfe, ehe Siegfried II. 1216 den Hirtenstab übernahm. In einer in dem Jahr erfolgten Aufzählung der zu seinem Zuständigkeitsbereich gehörenden Orte werden auch Rathenow, Rhinow und Friesack genannt. Das jährte sich 2016 zum 800. Mal.