Gelifteter Bestseller

Mercedes C Klasse

MOZ

Frankfurt (Oder) Design

Front- und Heckstoßfänger sowie Scheinwerfer und Rückleuchten sind überarbeitet. Für den Innenraum gibt es neue Farben und Materialien. Der Mittelklasse Benz ist als Limousine, Kombi, Coupè und Cabrio erhältlich.

Ausstattung

Neu ist zum Beispiel das Multikontursitzprogramm mit Massagefunktion. Im Bereich des Infotainmentsystems ist nun optional ein volldigitales Kombiinstrument bestellbar. Das gesamte System kann durch Berührung, sowie per Sprache gesteuert werden. Die Sicherheitssysteme sind weiterentwickelt worden. Das Fahrzeug kann in bestimmten Situationen autonom agieren.

Motor

Vorerst stehen zwei Benziner sowie der 220 Diesel zur Auswahl. Der C 200 Benziner leistet 184 PS, verbraucht 6,0 bis 6,7 Liter (kombiniert) und stößt dabei 136 bis 153 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer aus. Beim Diesel liegen zehn PS mehr an, der Verbrauch liegt bei 4,4 bis 4,7 Litern, die Emissionswerte zwischen 117 und 123 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer. Das AMG Triebwerk leistet 390 PS, benötigt 9,1 bis 9,4 Liter Beinzin (kombiniert), der Kohlendioxidausstoß liegt bei 209 bis 217 Gramm pro Kilometer. Plug-in-Hybridmotoren sind in Planung.

Fazit

Die überarbeitete C Klasse hat sich den Aktuellen Gebenheiten angepasst und ist optisch sowie technisch verfeinert worden. Der Preis: ab 35 034 Euro.(pr/TGU)