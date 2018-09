Kerstin Ott zog Tausende Fans an

Ohrwürmer in Passage

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die eine, die immer lacht - Sängerin Kerstin Ott - zog am Sonntag Tausende in die Bahnhofspassage in Bernau, wo sie alle Ohrwürmer zum Besten gab.

Es war kein Durchkommen mehr. Allein mit ihrem größten Hit erreichte sie Millionen Youtube-Aufrufe. Das Publikum in Bernau ging mit und zeigte sich textsicher. "Ich freue mich, hier bei euch zu sein", rief die 36-jährige Songwriterin in die Menge. Die Berliner Sängerin war durch einen Zufall entdeckt worden. Ihr Song "Die immer lacht" entstand bereits 2005 und wurde später von dem Producerteam Stereoact neu aufgemischt und online gestellt. Durch ihr Coming-out ist es inzwischen zu einem Lied für die homosexuelle Fangemeinde.