Mitarbeiterin bewahrt Rentner vor Abzocke

MOZ

Neuruppin Die Mitarbeiterin einer Neuruppiner Tankstelle hat einen Rentner davor bewahrt, Opfer einer Betrugsmasche zu werden. Der 77-Jährige hatte am Donnerstag und Freitag dubiose Anrufe erhalten. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und versprach dem Senior einen Gewinn in Höhe von 38 000 Euro. Für die Kosten der Geldübergabe sollte der 77-Jährige jedoch Gutscheinkarten in Höhe von 900 Euro erwerben und bereitstellen. Der Rentner zog daraufhin durch mehrere Neuruppiner Geschäfte und kaufte Gutscheine. Die Tankstellenmitarbeiterin wurde jedoch skeptisch und rief die Polizei. Der 77-Jährige wurde über die Betrugsmasche aufgeklärt.