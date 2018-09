MOZ

Wittstock Eine Esche auf dem Baustellengelände für die Wittstocker Landesgartenschau am Walter Schultz-Platz stand zwischen Freitag und Sonnabend in Flammen. Der Schaden wurde erst am Samstagmittag bemerkt. Das Schilfgeflecht um das vier Meter hohe Gewächs sowie der gesamte Baum wurden beschädigt. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei etwa 2 000 Euro. Hinweise zu Verdächtigen liegen derzeit nicht vor.