KiKa-Moderator begrüßt Oranienburger Kinder zu Konzert

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Ein klassisches Konzert für Kinder; ein musikalischer Abend für Erwachsene – unsere Zeitung lädt am Donnerstag, 11. Oktober, zu zwei Konzerten mit der Neuen Philharmonie Berlin nach Oranienburg ein. Beide Veranstaltungen moderiert Juri Tetzlaff, der auch als Gesicht des KiKa bekannt ist. Mit ihm sprach Redaktionsleiterinüber seine Zeit als pubertierender Klavierschüler und seine Idee, die Inhalte von klassischer Musik für Kinder aufzubereiten.

Ihr Vater ist Cellist, Ihre Mutter Sängerin – haben Sie jemals darüber nachgedacht, selbst Musiker zu werden? Wenn ja, warum haben Sie dann doch einen anderen Weg eingeschlagen? Wenn nein, warum nicht?

Musiker war für mich eigentlich keine Option. Ich habe meine Eltern sehr viel üben gehört und war oft mit ihnen auf Konzerten. Ich habe damals mitbekommen, wie anstrengend das Künstlerleben sein kann. So viel Zeit alleine mit einem Instrument zu verbringen, war für mich damals wenig reizvoll. Ich habe Blockflöte gelernt und gerne gespielt. Als pubertierender Teenager kam dann Klavier dazu. Aber ich konnte mich nicht genug motivieren. Also habe ich es gelassen. Ich habe auch ein bisschen Gitarre gelernt. Am Lagerfeuer Lieder zu singen, fand ich immer toll. Aber das professionell zu machen, kam mir eigentlich nicht in den Sinn.

Selten sind Moderatoren einem Sender so treu, wie Sie dem KiKa. Sie gehören seit Gründung des Senders zum Team. Was unterscheidet die Medienarbeit für Kinder von der für Erwachsene?

Ich mag es, für Kinder zu arbeiten. Es hält jung und frisch. Kinder sind ein spannendes Pub­likum. Sie lassen sich leicht begeistern, lassen sich aber auch schnell ablenken und zeigen deutlich, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Damit muss man umgehen können. Ich fühle mich dem KiKA verbunden und bin sehr gerne bei diesem Sender.

Und macht es einen Unterschied, wenn Sie die Kinder bei Veranstaltungen direkt ansprechen oder wenn Sie dabei vor der Kamera stehen?

Im Studio spricht man nur mit der Kamera und bekommt kein direktes Feedback. Bei einer Veranstaltung schaut man in die Gesichter der Kinder. Das ist etwas ganz anderes. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und mein Publikum zu sehen. Oft fallen mir dann spontan witzige Sachen ein.

Spielen Sie selbst ein Instrument und haben Sie jemals in einem Orchester gespielt?

Ich spiele Blockflöte und ein ganz bisschen Klavier und Gitarre. In einem Orchester habe ich nie gespielt. Unterm Weihnachtsbaum musiziere ich mit meiner Familie. Da sind wir dann zwischen vier und acht Leuten und geben Weihnachtslieder zum Besten. Immer ein großer Spaß!

Sie sind nicht nur Moderator, sondern auch Autor von Klassikformaten für die ganze Familie. Was hat Sie dazu inspiriert?

Zu den klassischen Konzerten kam ich natürlich über mein Elternhaus. Ich bin mit dieser Musik aufgewachsen, habe sie aber erst recht spät wirklich lieben gelernt. Kollegen meiner Eltern haben mich mal gebeten, den Sprecher bei einem „Peter und der Wolf“-Konzert zu machen. Das war mein Einstieg in die Klassikwelt!

Wie gelingt es, Kinder für klassische Musik zu begeistern?

Ich versuche, mit einer spannenden Geschichte und vielen Mitmachmöglichkeiten die Kinder für die Klassik zu begeistern. Kinder lieben Geschichten und Bewegung.

Hat sich die Aufmerksamkeit von Kindern in den Jahren, seit Sie Fernsehen und Programme für das jüngere Publikum machen, verändert?

Mein Publikum hat sich nicht verändert. Es ist nur regional etwas unterschiedlich. Und natürlich abhängig von der Veranstaltung. Ein Schulkonzert ist meist etwas unruhiger als ein Familienkonzert, bei dem die Eltern dabei sind. Manche Leute klagen, dass die Kinder heute weniger aufmerksam wären. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der Neuen Philharmonie, mit der Sie Anfang Oktober in Oranienburg zu Gast sein werden, zustande gekommen?

Ich habe mit dem Dirigenten Andreas Schulz bei einem Großprojekt in Frankfurt am Main zusammengearbeitet. Da haben wir uns kennengelernt. Ich finde ihn großartig. Seither haben wir viele Konzerte zusammen bestritten und genießen die Zusammenarbeit. Die Neue Philharmonie ist ein tolles, junges Orchester, das vor Begeisterung und Spielfreude sprüht. Ich liebe es, mit diesen jungen talentierten Musikern auf der Bühne zu stehen.

Was erwartet das junge Publikum am 11. Oktober in Oranienburg?

Ein Prinz soll eine entführte Prinzessin befreien. Dabei trifft er auf den Vogelfänger Papageno. Gemeinsam starten die Männer eine turbulente Rettungsaktion. Mit Musik und einem Publikum, das mithelfen muss, damit die Geschichte gut ausgeht. Gemeinsam mit drei Sängern und großem Orchester erkunden wir die berühmteste Oper der Welt: „Die Zauberflöte“ vom Musikgenie Wolfgang Amadeus Mozart. Ein tolles Programm für Liebhaber und Einsteiger.

Sie werden ja nicht nur das Kinderkonzert, sondern auch am Abend für die Erwachsenen moderieren? Worauf darf sich das reifere Publikum freuen?

Großartige Musik und von mir ein paar Hintergründe und Anekdoten zur „Zauberflöte“ und ihrem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Die Neue Philharmonie präsentiert ein kurzweiliges Programm mit Superhits der Klassik.

Beide Konzerte finden am Donnerstag, 11. Oktober, im Takeda-Saal, Dr.-Heinrich-Byk-Straße 1 in Oranienburg, statt. Das Kinderkonzert startet um 15.30 Uhr. Erwachsene zahlen 19 Euro Eintritt, Kinder ab vier Jahre zehn Euro. Um 19 Uhr wird dann zum Abendkonzert eingeladen. Die Karten kosten 29 Euro. Es gibt sie in unseren Geschäftsstellen in Oranienburg, in der Lehnitzstraße 13, sowie in Gransee, Rudolf-Breitscheid-Straße 67 oder telefonisch unter 0335 66599558 sowie unter www.moz.de/ticket. (cd)