Polizeieinsatz wegen eifersüchtigem Freund

MOZ

Rheinsberg Die Eifersucht eines 23-Jährigen hat in der Nacht zu Sonnabend die Polizei auf den Plan gerufen. Seine ein Jahr ältere Freundin, mit der er gemeinsam in einer Wohnung in Rheinsberg lebt, bat ihn, eine Nacht bei seinem Vater zu nächtigen, weil sie sich ungestört mit einer 18-jährigen Freundin unterhalten wollte. Im Lauf der Nacht bemerkte der Freund aber, dass sich in seiner Wohnung außer den beiden Frauen noch ein 28-Jähriger aufhielt. Er rief zwei Bekannte und begab sich mit ihnen gegen 1.30 Uhr zur Wohnung. Weil er keinen Einlass erhielt, rief er seine Freundin an und drohte damit, das Auto des 28-Jährigen zu beschädigen, wenn dieser nicht sofort aus der Wohnung komme. Der 28-Jährige befürchtete jedoch, dass die Drei ihn verprügeln wollen und rief statt herauszukommen lieber die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war das Auto unbeschädigt und er konnte die Wohnung unbeschadet verlassen. Es wurde Anzeige wegen Nötigung erstattet.