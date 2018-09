Knollen als Publikumsmagnet

Elke Lang

Philadelphia (MOZ) Die Erwartungen der Veranstalter hatten sich auch beim Zehnten Kartoffelfest erfüllt. Das weit abgesteckte Gelände war von einer Staubwolke eingehüllt von den vielen Fahrzeugen, maschinellen Kartoffelrodern und den Kartoffelbuddlern mit der Hacke.

Man konnte es beobachten: Früh morgens, manche schon vor dem eigentlichen Beginn, standen die erfahrenen älteren Kartoffelbuddler auf dem Feld. Bei sich hatten sie eine Langstielhacke, diverse Behältnisse und Säcke sowie eine Schub- oder Sackkarre. Etwa ab 11 Uhr füllte sich das Gelände so richtig. Jetzt kamen die jungen Familien, viele davon auch aus Berlin. Ihre Ausstattung war nicht so professionell.

Die Hacken hatten nur kurze Stiele, und manche, besonders gern die kleineren Kinder, buddelten auch mit den Händen in der von der Trockenheit lockeren Erde. Rund 200 Freiwillige waren im Einsatz und wer nicht selbst buddeln wollte, konnte auf ein Feldstück gehen, auf dem kleine Rodemaschinen verschiedener älterer Typen im Einsatz waren. Für zehn Cent Aufpreis pro Kilogramm konnten auch bereits in Säcke verpackte Kartoffeln gekauft werden. Es war an alles gedacht, auch an die, welche selbst keine Karren hatten. Für sie fuhren zehn Kartoffeltaxis der Schlepperfreunde Philadelphia die Ernte kostenlos zu den Autos. Flurpläne und Infotafeln mit Abbildungen zu den Kartoffelsorten lagen aus.

Gudrun und Hans Langer aus Erkner wollten mit Enkeltochter Friederike selbst buddeln. Sie kommen schon seit vielen Jahren zum Kartoffelfest und bevorzugen mehlig-festkochende Sorten, am liebsten mit roter Schale. „Aber wir nehmen von allen ein bisschen“, erklärte Gudrun Langer. Das Paar hatte ein Karre mitgebracht, denn „so ein Sack ist schon ganz schön schwer“, gibt Hans Langer zu. Erst kam bei den meisten die Arbeit, dann das Vergnügen.

„Wenn wir mit dem Buddeln fertig sind, schauen wir uns ein bisschen um“, erzählte Wolf-Dieter Rother aus Schulzendorf bei Königs Wusterhausen. Zusammen mit Ehefrau Ingrid hatte er vier Kiepen voll gesammelt. „Damit kommen wir durch den ganzen Winter“, sind sie zufrieden.

Zum „Umsehen“ ging es auf die Flaniermeile. Auf der einen Seite entlang des Erntefeldes waren die Verkaufswagen und -stände zu finden, auf der anderen Seite Tische und Bänke, die um die Mittagszeit alle belagert waren. Bei den Kartoffelpuffern entstand wieder eine lange Schlange, so stark war wie auch in den vergangenen Jahren das Verlangen danach.

Veranstaltet wurde das Fest wieder vom Landwirt Fritz-Walter Peter, seinen Mitarbeitern der GbR, seiner Familien und seinen Freunden. Dazu waren alle Schlepperfreunde im Einsatz. Sie hatten unter anderem den Strom gelegt, für Toiletten gesorgt und die Absperrungen aufgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr wiederum managte reibungslos die Parkplatzeinweisung. Ortsvorsteher Holger Ackermann war ausdrücklich mit Ehefrau Roswitha nur privat als Kartoffelfreund und Imker mit einem Zelt-Stand dabei. Er hatte wie stets über einhundert Kartoffelsorten zur Anschauung zusammengetragen.

Auch für „Spaß mit bewährten Spielen ohne Altersbegrenzung rund um die Kartoffel“, so Holger Ackermann, war gesorgt. Neu, allerdings erst ab 16 Jahren, weil ein beträchtlicher Geldgewinn lockte, war die Erste Kartoffelbuddelmeisterschaft um die meisten Kartoffeln nach Gewicht in 60 Sekunden.