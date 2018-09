Ziltendorfer Waldkita ist Sieger der Vereinsaktion

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mächtig glücklich hat ein lokales Unternehmen am Wochenende mehrere Vereine aus der Region gemacht. Und nicht nur die. Bei Leymann Baustoffe in Eisenhüttenstadt wurde am Sonnabend Herbstfest gefeiert, und der Andrang war so groß, dass kaum die Parkplätze reichten. Grund dafür waren aber nicht nur etliche Sonderangebote in der Filiale, sondern vor allem eine Aktion, bei der Vereine ihre Kasse aufbessern konnten.

„Verlierer gibt es bei uns nicht“, betonte Daniel Wagner, der Niederlassungsleiter, der richtig zufrieden aussah, als er die vielen Familien auf dem Firmengelände beobachtete. „Das ist echt top. Mit so viel Zuspruch hatten wir gar nicht gerechnet.“ Zum wiederholten Male hat Leymann Baustoffe eine solche Spendenaktion durchgeführt – zuletzt vor drei Jahren. Bewerbungen von Vereinen und Gruppen seien zahlreich eingegangen, sagte Wagner. Am Ende wurden drei ausgewählt, die sich ihm zufolge wirklich Mühe bei der Vorstellung ihres Projektes gegeben hatten. Alle sollten am Ende auch belohnt werden. Den Sieger bestimmten die Besucher, die ihre Stimme für einen der Vereine abgeben konnten.

Am Nachmittag stand das Ergebnis fest. Der Förderverein der Grundschule Ziltendorf und der Kita holte den Sieg. 1000 Euro spendierte Leymann. Das Geld soll in neue Holz-Bänke und Holz-Tische der Waldkita gesteckt werden. „Die jetzigen sind etwa 15 Jahre alt und mussten bereits repariert werden“, berichtete Gudrun Krüger, die das Waldprojekt mit aufgebaut hat. Jeden Tag seien die Kita-Kinder draußen in der Natur. Und zum 20. Geburtstag im nächsten Jahr soll alles richtig schick aussehen.

Die Vereine Interkultur Vielfarben und Fire & Flame erhielten jeweils 500 Euro. Die sind zum einen für einen Rasentraktor gedacht und zum anderen für eine moderne Internetseite. Und noch ein Verein durfte sich freuen: die Feuerwehr aus Brieskow-Finkenheerd. Die sorgte nämlich für die Verpflegung beim Herbstfest an der Fährstraße und konnte alle Einnahmen mit nach Hause nehmen. Die Kinder wurden ebenfalls bestens unterhalten. Basteln und bauen wurde groß geschrieben. So manch einer ist nun seit Sonnabend Hausbesitzer – und kann an Vögel vermieten.(ja)