Balance-Übungen und gesunde Pausen-Snacks

Henriette Brendler

Fürstenwalde (MOZ) Kurzvorträge, Workshops und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein lockten am Sonnabend viele Familien zum „2. Tag des Vorschulkindes“ in die Erich-Kästner-Schule. An Infoständen konnten sich die Eltern über das Schulangebot in Fürstenwalde informieren.

Wie groß der Beratungsbedarf von Eltern vor der Einschulung ihrer Sprösslinge ist, zeigte sich Sonnabendvormittag in der Aula der Kästner-Schule: Während der fünf jeweils siebenminütigen Vorträge zu Themen wie Sprache und Bewegung oder der Schuleingangsuntersuchung waren alle Plätze im Raum besetzt. Die Kinder vertrieben sich derweil die Zeit beim Basteln und Spielen. Danach schwärmten die Familien in die Klassenzimmer und Flure aus, um mit Fachleuten zu sprechen oder verschiedene Dinge in der Praxis auszuprobieren.

Maud Giese aus Rauen zog es als erstes ins Obergeschoss zu Anja Luban und an ihren reich gedeckten Tisch. „Kinder zu einem bewussten und gesunden Essverhalten zu erziehen, funktioniert am besten, wenn die Kleinen vom Kauf bis zur Zubereitung der Lebensmittel miteinbezogen werden“, erklärt die Köchin von der Kita „Apfelbäumchen“. Eine Kinderhand mit Süßigkeiten sei pro Tag erlaubt, aber in die Brotbüchsen gehörten eher Vollkornbrot, Obst und Gemüse. „Die richtige Auswahl zu treffen, ist gar nicht so einfach, denn mein Junge isst keine Tomaten und auch keine Äpfel“, so die zweifache Mutter. Die Beratung hier gefalle ihr aber, denn es könne nicht schaden, sich ein paar neue Anregungen zu holen.

Ein weiteres Thema für viele Eltern: die Sprachentwicklung. Agnieszka Meise, Fachkraft für sprachliche Bildung in der Kita „Kunterbunt“, gab in ihrem Workshop Tipps für eine umfassende Förderung. „Wenn ein Kind fragt, sollten Eltern darauf eingehen, mit ihm spekulieren und Rückfragen stellen. Nur so könne sich die Sprache der Kleinen entfalten. Sprachliche Entwicklungsverzögerungen seien immer häufiger ein Rückstellungsgrund.

Im Erdgeschoss übte indessen Heilpädagogin Andrea Berlt vom Heilpädagogischen Hort an der Erich-Kästner-Schule mit Vorschulkindern und Eltern, wie man einen Ball auf dem Kopf balanciert und Wurf-Übungen zur Schulung der Auge-Hand-Koordination durchführt. „Vorschulkinder sollten viel auf dem Boden spielen und sitzen dürfen, denn das gibt ihnen Sicherheit“, sagt die Pädagogin.

Schlangen bildeten sich auch an den Info-Ständen der Grundschulen, denn viele Eltern wollten sich rund ein Jahr vor der Einschulung ihres Kindes schon mal ein Bild von ihrer künftigen Schule machen. „Die Besucher möchten vor allem wissen, welche Lehr- und Arbeitsmittel wir verwenden. Besonders die Frage nach der Einführung der Fibel kommt heute oft“, so Heike Laube von der Sigmund-Jähn-Grundschule. Wie die Lehrerin einer ersten Klasse berichtet, erlernen ihre Schüler bereits jetzt mit der Fibel das Lesen. Innovativ und erfolgreich sei auch der Blockunterricht.

Organisatorin Mirjam Zickerow-Grund vom Bildungsnetzwerk „Ein Quadratkilometer Bildung“ zeigte sich zufrieden mit der Resonanz der Besucher. „Nächstes Jahr werden rund 350 Kinder eingeschult. Wir haben die Familien vorab angeschrieben und über die Veranstaltung informiert. Es sind ziemlich viele gekommen. Und wenn wir Eltern und Kindern die Bedenken vor der Einschulung ein Stück weit nehmen können, haben wir unser Ziel erreicht“, so die Leiterin der Pädagogischen Werkstatt.