Schlange stehen am Räucherofen

Ist es so recht? Mark Mandrek zeigt Roswitha Schendel frisch geräucherte Saiblinge aus der Zucht in Klein Wall. © Foto: Annemarie Diehr

Grünheide (MOZ) Das Gewicht lebendiger Welse schätzen, Verkauf direkt aus dem Räucherofen und Fahrten mit dem Hausboot – das Fischerfest der Gemeinde Grünheide rund um das Bootshaus am Werlsee in Fangschleuse zog am Sonnabend wieder hunderte Besucher aus der ganzen Region an.

Sally bemalt ein Boot, ihre große Schwester Julie eine Krake – vielleicht lassen sie die aus Holz gefertigten Stücke später noch zu Wasser, überlegen die Erkneranerinnen. Im vergangenen Jahr fiel das Boote-Bemalen des Eltern-Kind-Zentrums Grünheide sprichwörtlich ins Wasser: „Es hat zu sehr geregnet“, sagt eine Mitarbeiterin.

In diesem Jahr tummelten sich Besucher bei schönstem Sonnenschein auf dem Gelände an der Erlenstraße. Für Roswitha Schrendel ist das Fischerfest eine Pflichtveranstaltung. Die Spreenhagenerin steht vor dem Räucherofen der Forellenanlage Klein-Wall; hinter ihr in der Schlange wartet ein Dutzend weiterer Besucher. „In fünf Minuten sind die alle“, erklärt Roswitha Schrendel den Andrang. Zwei frisch geräucherte Saiblinge möchte sie mit nach Hause nehmen. Mark Mandrek bittet um einige Minuten Geduld, bis auch Forelle und Lachsforelle gar sind. Dieses Jahr war für den Forellenzüchter kein leichtes: „Durch die Hitze und damit den Sauerstoffmangel im Gewässer gab es viel Verlust“, sagt Mandrek.

Beißfaul seien die Fische gewesen, der Wasserstand im Bauernsee niedrig, klagt auch René Schilling, Vorsitzender des Kagler Anglervereins. Dessen Mitglieder verkaufen neben der Bootswerft selbstgebackenen Kuchen. In der Bootshalle steht Gisela Buhl derweil vor einem Aquarium. Darin, erklärt Andreas Hauptmann vom Freundeskreis Wappentier, sitzen zwei Europäische Sumpfschildkröten, drei und sechs Jahre alt. Sie wolle bei dem schönen Wetter später noch mit dem Boot auf dem Werlsee fahren, sagt die Fangschleuserin und deutet auf die Anlegestelle am Ufer.

Dort legen im Minutentakt Hausboote zu kurzen Rundfahrten an und ab. Etwas abseits steht Karsten Thoms vom Anglerverein „Am Werlsee“. An seinem Stand präsentiert er historisches Angelgerät, darunter Angelrollen aus den Fünfzigern. Nachdem im vergangenen Jahr ein dichter Teppich aus Wasserpflanzen große Teile des Sees bedeckt hatte, ist der Angler froh, dass das Kraut in diesem Sommer keine Probleme machte. Ein Wermutstropfen bleibt: „Ich finde es schlimm, dass so viele Boote auf dem See sind“, sagt Thoms und deutet auf die Motorboote, die an den Stegen anliegen. Viele, schätzt der Grünheider, fahren nur selten raus.

Am Stand der Tourist-Information dreht der 6-jährige Niels am Rad und hat Glück: Einen Kino-Gutschein drückt ihm Mitarbeiterin Diana Bergmann in die Hand. Seine Eltern aus Woltersdorf stattet sie mit einem Zettel aus: Erstmals führt die Gemeinde in diesem Jahr eine Besucherumfrage zum Fischerfest durch. „Wir sind jetzt das fünfte Mal hier am Bootshaus, weil sich das Fest jedes Jahr ähnelt, wollen wir herausfinden, wie es bei den Besuchern ankommt“, erklärt Diana Bergmann.

Sie komme wegen der Aalbrötchen, sagt Gisela Krohn. „Die sind jetzt alle“, entgegnet Fischer Bernd Lupe. Matjes, Bismarck und Räucherlachs habe er noch im Angebot. Die 80-jährige Grünheiderin beugt sich lieber über das Bassin, in dem Karpfen, Schleie und ein Wels schwimmen. 1,10 Meter lang und 8,2 Kilo schwer, schätzt ihr Mann Günter Krohn, sei der vor zwei Wochen im Baberowsee gefangene Wels. Bernd Lupe notiert, verrät aber noch nicht, ob der Schätzer richtig liegt. Wäre dem so, erhielte er als Belohnung einen Räucheraal – seine Frau Gisela würde sich freuen.