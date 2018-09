Miniermotte wird eingesackt

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Vor ungefähr 12 Jahren ist die Miniermotte in der Oderstadt heimisch geworden und befällt seitdem regelmäßig die weißblühenden Rosskastanien. Gegen sie hilft nur die rechtzeitige Entsorgung des Laubs. Schwerpunkte sind die Fürstenwalder Poststraße und der Kleistpark.

Nach dem trockenen Sommer hat der Kastanien-Schädling leichtes Spiel. Die Miniermotte, die ursprünglich im Mittelmeerraum heimisch ist, liebt hohe Temperaturen und konnte sich in diesem Jahr besonders gut vermehren, sagt Ricky Käks, Baumexperte im städtischen Grünflächenamt. Zudem können die Bäume, die unter dem Trockenstress gelitten haben, den Schädlingen nichts entgegenzusetzen. „Viele sind seit Wochen im Notprogramm“, berichtet Ricky Käks, „das sieht man daran, dass sie ihre Blätter schon zeitig abgeworfen und dann teilweise neu ausgetrieben haben.“ Damit griffen die Bäume schon auf ihre Ressourcen zurück. Die Motte bedeutet für sie nun zusätzlichen Stress.

Bislang musste zwar noch keine der 1200 Kastanien im Stadtgebiet wegen der Miniermotte gefällt werden, doch das könne sich möglicherweise bald ändern. „Schon 2017 war ein gutes Jahr für die Schädlinge, 2018 geht es weiter. Der wiederkehrende Befall macht den Bäume zu schaffen“, sagt Ricky Käks. Die langfristigen Folgen würden erst in den kommenden Jahren sichtbar.

Die Miniermotte selbst ist ein gerade einmal drei Millimeter großer Kleinschmetterling, der sich seit Beginn der 1990er-Jahre, von Südosteuropa kommend, ausgebreitet hat. Die Weibchen legen 20 bis 80 Eier auf der Oberseite eines Kastanienblattes ab. Sobald die Raupen geschlüpft sind, bohren sie sich in das Blatt hinein und zerfressen dort die Leitungsbahnen. Die Fraßgänge ähneln Minen, daher hat die Motte ihren Namen. Um diese Minen herum stirbt das Blatt ab, es wird braun, trocken, rollt sich von den Rändern her ein und fällt schließlich ab.

Wobei die braunen Blätter, die massenhaft auf dem Boden liegen, das kleinste Problem sind. Schlimmer sei die andauernde Schwächung des Baumes, die ihn anfälliger für Pilze und Bakterien mache, erklärt Ricky Käks. Gefährlich sei das Bakterium Pseudomonas, das die Rinde der Kastanien befällt. Auffälligstes Symptom seien Flecken mit schwarz-brauner Kruste und schleimigem Ausfluss. „Die Bäume sehen aus, als ob sie bluten.“ Ist die Rinde zerstört, siedeln sich Pilze an und der Baum stirbt. Manchmal binnen weniger Woche.

Um es nicht soweit kommen zu lassen, wird das von der Motte befallene Kastanienlaub seit 10..September von Arbeitslosen in einer Beschäftigungsmaßnahme des Jobcenters mit dem bbw Bildungswerk Ostbrandenburg zusammen geharkt, in großen Säcken gesammelt und entsorgt. In der vergangenen Woche waren die insgesamt 19 Teilnehmer in der Fürstenwalder Poststraße tätig. Die Allee ist mit 519 Kastanien die längste im Stadtgebiet. Weiterer Schwerpunkt ist der Kleistpark, wo in die Arbeiten in dieser Woche fortgesetzt werden. Die Maßnahme läuft noch bis zum 30..November.

Diese Art der Bekämpfung der Miniermotte sei die einfachste und effektivste, sagt der Baumexperte, und auch für Hobbygärtner empfehlenswert. Das Aufhängen von Pheromonfallen, die im Handel angeboten werden, helfe auf großen Flächen nicht weiter und sei zudem mit hohen Kosten und personellem Aufwand verbunden. Noch habe die Miniermotte in Mitteleuropa zwar keine natürlichen Feinde, doch Änderung sei in Sicht. „Allerdings kommen einige Vogelarten so langsam auf den Geschmack“, hat Ricky Käks beobachtet.

Da die Motte ausschließlich weißblühende Rosskastanien befällt, werde bei Neuanpflanzungen auf andere Arten zurückgegriffen, beispielsweise rotblühende Kastanien. „Komplett verzichten wollen wir aber auch auf die weißblühenden nicht“, sagt Ricky Käks. Auch weil andere Baumarten mit anderen Krankheiten und Schädlingen zu kämpfen haben, die nur weniger bekannt als die Miniermotte sind. Als Beispiel nennt er das Eschentriebsterben, hinter dem ein Pilz steckt, der die Bäume auf Dauer ebenfalls kaputt macht.