Schön-Schrift auf edlem Papier

Panketal Bernau. Unvorstellbar, ein Leben ohne Bücher zu führen. Notizbücher, Romane und Schulbücher sind ein fester Bestandteil unseres Lebens. Hält man ein Buch in der Hand, ist es faszinierend, welche Geschichte dahinter steht. Ohne Papier gäbe es das alles nicht.

Bücher wurden jahrhundertelang von Hand geschrieben und abgeschrieben. Es dauerte Jahre, ehe ein Buch fertiggestellt wurde. Eines Tages im Jahre 1450, kam dann Johannes Gutenberg auf die Idee des Buchdrucks. Mithilfe von sogenannten beweglichen Lettern werden die Seiten gesetzt. Für das Wort „Buch“ bräuchte man vier Lettern, die man spiegelverkehrt aneinanderfügt. Anschließend wird mithilfe dieses sogenannten „Satzes“ (zu Gutenbergs Zeiten zum Beispiel eine Bibelseite) gedruckt. Diese Idee legte den Grundstein für die „Massenproduktion“ von Büchern. Es reichte nur ein Satz, mit dem man so viele Seiten drucken konnte, wie man wollte. Nach und nach erfanden dann weitere Leute Maschinen zum Drucken, Bücher wurden zur Massenware.

Dass es heute noch Menschen gibt, die mit dem System Gutenbergs arbeiten, ist verwunderlich. Ein Beruf, der handwerklich und künstlerisch ist. Ein Beruf, bei dem Kunst entsteht und bei dem man sich die Hände schmutzig macht - Drucker/in.

Ich habe ein Praktikum in der Papeterie „Nur Ein Mü“ inPanketal gemacht, in der Inhaberin Jenny Trojak unter anderem mit dem Letterpressverfahren arbeitet. Papier wird heute als selbstverständlich gesehen. Dass es mehr Sorten gibt als jene Zettel, die im Drucker liegen, ist für viele kaum relevant. Es steckt aber tatsächlich eine ganze Menge dahinter. Innerhalb der zwei Wochen habe ich selbst gemerkt, wie ich immer mehr darauf achtete, was für ein Papier ich in den Händen hielt. Es gibt enorme Unterschiede, die so viel ausmachen. In meiner Zeit dort erlebte ich einen Auftrag vom Kundengespräch über die Herstellung bis hin zur Abholung. Dabei handelte es sich um eine Karte, die geprägt werden sollte. Welcher Stress, welches Augenmerk und welche Genauigkeit notwendig waren, überraschte mich.

Viele Aspekte müssen beachtet werden, von der Farbe des Papiers bis hin zur Art des Drucks oder der Prägung. Zum Beispiel ging es um den Farbauftrag, der gleichmäßig sein sollte. Jenny Trojak und ich schauten uns die ersten Drucke an. Während ich fand, dass das doch eine ganz hübsche Karte war, fielen ihr die Ungenauigkeiten der Farbe auf. Ich verstand, wie das geschulte Auge arbeitete, und versuchte mich dann auch an diesem kritischen Blick und inspizierte die Ergebnisse umso genauer. Welche Welten am Ende zwischen Erstdruck und dem Endprodukt lagen, war schon erstaunlich.

Während der Entstehung dachte ich viel darüber nach, was da eigentlich hergestellt wurde. Eine Karte, das war mir klar. Aber erst als ich am Ende das fertige Produkt in den Händen hielt, wurde mir bewusst, dass das Kunst war. Ganz spezielle Kunst. In einer Zeit, in der ich Kunstwerke digital so oft vervielfältigen kann, wie ich möchte, wie genial ist es dann, etwas in den Händen zu halten, das nicht Eins-zu-eins reproduziert werden kann. Es ging darum, etwas zu schaffen, das einmalig war. Mit Händen und mithilfe einer alten, liebevoll gepflegten Maschine geschaffen, wirkte die Karte fast schon wie eine größere „Blaue Mauritius“.

In einer Papeterie geht es darum, einmalige Werke zu schaffen, einmalige Produkte zu drucken. Bei Visiten- oder Hochzeitskarten und anderes dreht es sich um Papier und den Druck an sich. BeeinDRUCKend, welche Kunst dabei entsteht.

