Herrliche Niedertracht

Uwe Stiehler

Frankfurt (Oder) (MOZ) So brutal wie die Geschichte, ist auch die Musik. Zwei schurkische Knaben sägen eine Brücke an, damit der darüber spurtende Herr B. ins eiskalte Wasser stürzt.

Musikalisch gesehen besteht kein Zweifel daran, dass man als Zuhörer Zeuge eines Anschlages von höchster Niedertracht ist, als das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) am Sonntag beim Familienkonzert Samuel Adlers Musik „Die Streiche von Max und Moritz“ spielt. Als die Stelle mit Meister Böck, der Säge und der Brücke kommt, knarzt und knirscht es, riffelt und plautzt die Musik, als würde das Orchester das mächtige Gebälk der Frankfurter Konzerthalle ansägen wollen. Torsten Gesser, der dazu die Verse Wilhelm Buschs vorträgt, muss sich ins Zeug legen, um in diesem Tumult hörbar zu bleiben.

Der deutsch-amerikanische Komponist Samuel Adler hat mit seiner Vertonung der Lausbubengeschichte ein Hörkino geschaffen, das Buschs Klassiker wunderbar ergänzt. Es knallt natürlich mächtig, wenn Lehrer Lempel die mit Schwarzpulver gefüllte Pfeife um die Ohren fliegt. Vorher schleichen sich die kreuzgefährlichen Knaben in dessen Stube – was als leises Pizzicato zu hören ist. Die Saiten werden dabei von den Streichern des Orchesters so spitz gezupft, als sähe man Max und Moritz tatsächlich auf Zehenspitzen über die Bühne trippeln.

Allerdings sieht man sie nicht wirklich und muss sich die bekannten Zeichnungen zu der Musik dazudenken, denn dem Staatsorchester fehlt für solche Konzerte leider, leider, leider ein Tageslichtbeamer. Gefesselt sind die jungen Zuschauer auch so. Man merkt, vielen sind Buschs Verse nicht unbekannt, diese Klassiker der Kinderunterhaltung, deren politische Inkorrektheit sie unsterblich gemacht hat.

Und so ist auch Adlers Musik. Das Gefällige (Hempels Gemütlichkeit, die Zipfelmütz’ von Onkel Fritz) geht schnell im fiesen Gezwirbel unter. Erst zwitschert die Oboe, dann grätschen Posaune und Kontrafagott dazwischen. Die Perkussionisten haben mächtig zu tun, denn das Böse und die Schurkerei bohren sich knarrend und knatternd ins Ohr. Für Witwe Bolte und Meister Böcke, die arme Seele, mag das kein Trost sein, aber musikalisch werden die fiesen Streiche ausgesprochen interessant verpackt.

Das Staatsorchester unter der Leitung von Emily Freeman Brown spielt mitreißend-lebhaft, wie sich Lumperei an Lumperei reiht. Moment: Geht es wirklich nur um Lausbubenstücke? Die Musik sagt mehr, sie bestreut die Geschichten mit Aufmüpfigkeit und anarchistischem Widerspruch und feiert den Ausbruch aus dem Konventionellen. Deshalb passen die zwei Stücke auch so gut ins Programm, die „Max und Moritz“ bei diesem Familienkonzert einrahmen: „Times Square“ von Leonard Bernstein und der „Hoe Down“ aus dem Ballett „Rodeo“ von Aaron Copland. Letzterer war übrigens der Lehrer von Adler und Bernstein.

Der „Hoe Down“ ist ein quirliger Western-Tanz, zackig wie ein scharfer Wind und flink wie ein spurtendes Ponys, während „Times Square“ die schillerndste Straße New Yorks besingt. In der Stadt, die niemals schläft, ist er quasi das Epizentrum der Wachheit. Und wie das Staatsorchester ausmalt, was sich Bernstein dazu einfallen ließ, ist so ein Genuss, das man am liebsten mittrommeln würde. Da flutscht das Jazzige ins Sinfonische, man hört den Verkehr böllern und das hitzige Stöckeln der It-Girls, während lässige Boys den Boulevard entlangschlenzen. Es ist mal wieder, als wären solche munter-fetzigen Stücke diesem Orchester in die Instrumente geschrieben.