Jahnsfelder beziehen Gerätehaus

Freudiger Tag: Am Sonnabend wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Jahnsfelde übergeben. Es bietet Platz für die Einsatzkräfte und die Jugendwehr. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Jahnsfelde (MOZ) Das Wetter passte bestens zum freudigen Anlass. Nach jahrelangem Kampf haben die Mitglieder der Feuerwehr Jahnsfelde ihr neues Gerätehaus in Besitz genommen. Sie feierten das zünftig mit einem Tag der offenen Tür.

Werner Hellwig strahlt. Der 81-Jährige war einst Chef der Feuerwehr Jahnsfelde, hat seine Mannen gut organisiert über die Wendezeit gebracht. „Schon damals war klar, dass wir ein neues Gerätehaus brauchen“, erzählt er. „Ich freue mich riesig, dass es nun endlich steht.“ So recht habe er kaum noch dran geglaubt, gesteht er. Angesichts der Historie des Vorhabens waren solche Bedenken nicht verwunderlich.

Bilderstrecke Übergabe Feuerwehrgerätehaus Jahnsfelde Bilderstrecke öffnen

Auch Münchebergs Bürgermeisterin Uta Barkusky gesteht: „Ich bin seit zehn Jahren im Amt. Dieses Thema hat uns zehn Jahre begleitet und zusammengeschweißt. Wir haben gestritten und Kompromisse gefunden. Nun ist es geschafft.“ Dass das 1952 gebaute kleine Gerätehaus längst nicht mehr den Anforderungen genügt, sei seit Jahren klar gewesen, blickt Ortswehrführer Wolfgang Stenzel zurück. Letztlich waren es immer die fehlenden Finanzen, die einen Neubau verzögerten. Uta Barkusky erinnert daran, dass die Stadt große Hoffnungen auf ein Förderprogramm des Landes gesetzt hatte. Die Linken-Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato habe sie immer wieder unterstützt, ihr sogar ermöglicht, in einer Beratung der Fraktion die Sorgen mit dem Bau zu schildern. Doch die Jahnsfelder hatten Pech. Es gab so viele Anträge für das Programm, dass ihrer nicht berücksichtigt wurde. Die Stadtverordneten beschlossen schließlich, das Vorhaben aus eigener Kraft zu stemmen.

Es verzögerte sich weiter, weil der Standort zur Gretchenfrage wurde. Der dann gefundene in der Dorfstraße sollte beim Bau selbst noch einige Überraschungen bereithalten, etwa bezüglich der Entwässerung. Schon 2014 begannen die ersten Arbeiten, wirbelten die Feuerwehrleute, beräumten die Fläche. Als aus Potsdam das Angebot kam, doch noch Mittel zu bekommen, weil der Topf noch nicht ausgeschöpft war, liefen die ersten Arbeiten schon, floss wieder kein Geld.

Über mehrere Jahre stellten die Stadtverordneten Mittel in den Haushalt ein. Ab 2017 wurde gebaut. Bürgermeisterin und Ortswehrführer loben das Ingenieurbüro Trenczek Strausberg sowie die am Bau beteiligten Firmen mit dem Hauptauftragnehmer TSU Müncheberg.

495 400 Euro wurden investiert, davon 163 000 Euro außerplanmäßig (Entwässerungsprob-lem). Der Dank geht an diesem Tag besonders an die Stadtverordneten, die mit ihren Beschlüssen die Weichen stellten, sowie an die Jahnsfelder Feuerwehrleute für ihre Eigenleistungen. Zur Einweihung gratulieren nicht nur Stadtbrandmeister Carsten Greim, sondern auch Vertreter aller Müncheberger Ortswehren, der Feuerwehren Seelow und Worin. Man hat sich abgesprochen – es gibt als Geschenk Obstbäume, die auf der Außenfläche eingepflanzt werden sollen.

Gerd Seume vom Ortsbeirat, selbst Feuerwehrmann, appelliert, mit allen Querelen der vergangenen Jahre abzuschließen und sich auf die künftigen Herausforderungen zu konzentrieren. Die B 1 als künftige Lkw-Transitstrecke werde allen viel abverlangen. Mit Vorführungen, Imbiss, Kaffeetafel, Rundgängen und Musik feiern die Jahnsfelder mit vielen Gästen noch lange diesen denkwürdigen Tag.