Regionalmarkt lädt zum Schlemmen und Bummeln

Bad Freienwalde (Steffen Göttmann) Beim Regionalmarkt am Sonntag auf dem Bad Freienwalder Marktplatz hat alles gepasst: das Wetter, die Vielfalt der Angebote, Kauffreude und die Stimmung. Zahlreiche Besucher schlenderten schon am Vormittag über den Markt.

„Es ist richtig schön hier“, schwärmte Jutta Thieleke, die sich mit Sybille Simon auf den aus Europaletten gebauten Sitzmöbeln an der „Roll-Bar“ aus Hohensaaten niedergelassen hatte, um einen Kaffee in der Sonne zu genießen. „Das ist ein schönes Angebot hier, es gibt auch etwas für Kinder. Uns gefällt es hier gut“, fügte sie hinzu. „Alle haben sich viel Mühe gegeben.“ Sie würden sich wünschen, dass es so etwas drei Tage lang gebe. Sie fíndet einen Markt wie diesen besser, als wenn nur die Geschäfte länger geöffnet haben. „Man hat ein Ziel, kann sich in Ruhe mit dem Angebot auseinander setzen und sich mit Bedacht etwas aussuchen“, so Jutta Thieleke.

„Das Wetter spielt mit, es gibt viele schöne Dinge“, freute sich Mathias Lillge. Für seine Enkel aus Dänemark habe er bereits selbstgemachte Plüschtiere gekauft. Rundum zufrieden zeigten sich Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, und Robert Witzke, Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft Bad Freienwalde, die den Regionalmarkt finanziell unterstützt. Es seien viel mehr Besucher als im vergangenen Jahr.

Die Wirtschaftsgemeinschaft wolle sich künftig mehr einbringen. „Ich habe auch schon einige Ideen“, sagte Robert Witzke. Das nächste Ereignis, das die städtische Gesellschaft und der Verein gemeinsam stemmen, ist der Weihnachtsmarkt. Der solle länger dauern als bisher und bis zur Kirche reichen. Mehr verraten wollte Ilka Krüger jedoch noch nicht. Die Kirche war ebenfalls eingebunden. Vor dem Regionalmarkt lud Pfarrer Björn Ferch zu einem Erntedank-Gottesdienst mit den Schulen ein.

Der Markt bot eine gute Mischung zum Schlemmen, Einkaufen, Mitmachen und Genießen – alles aus der Region. Jana Knoll aus Bad Freienwalde bot eine Auswahl von geschmackvollem Modeschmuck an. Sie stellt ihn selber her, es ist ihr Hobby. „So viel kann ich gar nicht tragen, wie ich bastel“, sagte sie lachend. Seit fünf Jahren malt sie Bilder, die sie ebenfalls verkaufte. Zudem hatte sie viele kleine Kästchen mit Kunststoffperlen mitgebracht und lud Kinder ein, sich selbst Schmuck herzustellen.

Alle Hände voll zu tun hatte Michael Bjarsch, Inhaber des Wildhofs Müncheberg. Die Menschen standen bei ihm Schlange. Die Nachfrage nach Wildsuppe, Wildwurst und Wild-Buletten war riesengroß. Bjarsch ist Jäger, Küchenmeister und Mietkoch. Er verarbeitet frisches Wildbret aus Märkisch-Oderland. Nebenan hatte Töpfer Nikolaus Spies aus Altreetz seinen Stand mit seinen Keramiken aufgestellt. Er brachte auch die Keramikerin Susanne Eigenfeld mit, sie sich darüber freute, dass die Kundschaft auch einkaufte.

Rico Klimmek, Inhaber einer Mosterei aus Sternfelde bei Angermünde, hatte seine mobile Mosterei auf einem Anhänger mitgebracht. Bereits am Morgen brachten die ersten Kunden ihre Äpfel zum Pressen. Viele kennen Klimmek jedoch bereits, da er montags immer am Eduardshof mit seiner Presse zu finden ist.