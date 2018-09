Kurzfilmabend krönt Parkflimmern

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Seine Liebe fürs Kino macht mir beinahe ein schlechtes Gewissen”, sagte Steven Spielberg über den schwedischen Autorenfilmer. Was Ingmar Bergmans Filme zu „gelebtem Kino“ machen, dem spürt der Parkclub mit Vorführungen und Gesprächen in dieser Woche nach.

Am Mittwoch beginnt die vierte Auflage des Parkflimmerns: drei Abende, drei Filme und eine Kurzfilmreihe zum Abschluss am Sonnabend. Den Anfang macht „Das Siebente Siegel” (1957). Das im Spätmittelalter angesiedelte Mysterienspiel wurde bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet. Am Donnerstag läuft der ebenfalls in Schwarzweiß gedrehte Film „Persona” (1966) und am Freitag beschließt „Schreie und Flüstern” (1972) die Retrospektive. Letzterer spielt Ende des 19. Jahrhunderts in einem Gutshaus und erzählt die Geschichte dreier Schwestern, von denen eine im Sterben liegt. Für seine besondere Farb- und Lichtgestaltung erhielt der Film bei der Oscarverleihung 1974 den Preis für die Beste Kamera.

Gerade um solche Details geht es beim Parkflimmern: „Dennis Schnieber gibt vor jedem Film eine kurze Einführung, geht auf Techniken ein, die den Film auszeichnen“, erklärt Alexander Tineus vom Parkclub. Nach der Vorführung kann über das Gesehene gesprochen werden. Die Veranstaltungen sind kostenlos und beginnen jeweils um 20 Uhr.

Am Sonnabend endet das Parkflimmern mit der Vergabe eines Publikumspreises – allerdings nicht für die vielfach ausgezeichneten Bergman-Filme, sondern jene kurzen Szenen, die zum Abschluss beim Kurzfilmabend am Sonnabend laufen. Zwischen zehn und 16 Beiträge, sagt Tineus, werden in zwei Blöcken gezeigt. Die Macher kommen aus der Region, aus Ungarn, England und der Schweiz.