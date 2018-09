Grillbufett nach Waldbrandeinsätzen

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Verbrannte Flächen, wohin man auch sieht, Glutnester, Stellen im Wald, die immer wieder neu entflammten – „das war schon beängstigend“, sagt Ronny Lendzian. Der Freiwillige von der Löschgruppe Birkholz der Feuerwehr Bernau war unter anderem bei dem Großwaldbrand Ende August bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) im Einsatz. „Beängstigend auch, weil man sieht, dass man als Mensch gar keine Handhabe hat, schnell zu handeln“, ergänzt der 42 Jahre alte Forstwirt.

Wie etwa 100 weitere Einsatzkräfte aus dem Barnim gehörte Lendzian zur Brandschutzeinheit des Kreises, die in diesem Hitze-Sommer bei mehreren großen Waldbränden in Potsdam-Mittelmark im Einsatz war. Feuerwehrleute aus Groß Schönebeck, Joachimsthal, Oderberg, Zerpenschleuse, Ahrensfelde, Zepernick, Lindenberg, Britz und Golzow, aus Eberswalde und Wandlitz waren dabei. Dazu kamen Männer von der Eberswalder Berufsfeuerwehr, von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sowie vom Technischen Hilfswerk. Für ihren Einsatz sind die Ehrenamtlichen von Vertretern aus Politik und Verwaltung des Landkreises am Samstag bei einer Dankeschönfeier am Katastrophenschutzzentrum in Eberswalde geehrt worden.

Eine kurze Rede hielt Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD). „Sie alle haben Großes geleistet“, richtete sie sich an die Feuerwehrleute. Bürgermeister, Amtsdirektoren und Landtagsabgeordnete aus dem Barnim kamen, um sich zu bedanken. Landrat Daniel Kurth (SPD) stellte für die Zukunft Unterstützung und zudem eine Prämie für die Einsatzkräfte in Aussicht. Später gab es ein großes Grillbuffet für die Ehrenamtlichen.

Bei der Veranstaltung am Sonnabend ist darüber hinaus Holger Lampe (parteilos), der bisher für die Linken im Kreistag saß, als Vize-Landrat vereidigt worden. Mit erhobener Hand gab er den Diensteid für den Posten an der Seite Kurths ab. „Das ist schon erleichternd“, so Lampe. Schließlich war der Posten des Ersten Beigeordneten im Landratsamt seit dem Ausscheiden von Carsten Bockhardt (CDU) aus gesundheitlichen Gründen seit etwa einem Jahr vakant. Damals hieß der Landrat noch Bodo Ihrke. Lampe war als Nachfolger Bockhardts bereits im Spiel. Doch der neue Vizelandrat sollte vom neuen Landrat bestimmt werden – dessen Amtsantritt sich bekanntlich wegen der geringen Wahlbeteiligung verzögerte.

„Ein Schuss Vorfreude ist dabei, weil es nun endlich losgeht“, so Lampe. Heute tritt der 60-Jährige, der zuvor die Geschäftsführung der Tramper Agrargenossenschaft übergeben hat, seinen Dienst als Vizelandrat an.