Thomas Pilz

Dollgow (MOZ) Menschen, Bienen, Sensationen: Das 25. Dollgower Erntedankfest am Sonnabend übertraf erneut alle Erwartungen. „Dollgow liebt die Bienen“, lautete das Motto, das mehrere hundert Schaulustige anlockte. Entsprechend dekoriert waren etliche der 65 am Festumzug teilnehmenden Fahrzeuge samt schwarz-gelb gestreiften Besatzungen. Selbst Stechlins Bürgermeister Wolfgang Kielblock ließ es sich nicht nehmen, dem Motto der Party gerecht zu werden – originell verkleidet als Biene Willi. Auch überregionale Prominenz ließ sich blicken: Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD), Uwe Feiler, CDU-Bundestagsabgeordneter, Henryk Wichmann, CDU-Landtagsabgeordneter, Gransees Amtsdirektor Frank Stege und Olaf Bechert, Chef der Regio-Nord-Entwicklungsgesellschaft und CDU-Kreistagsabgeordneter (allesamt in zivil).

Oldtimer und ungewöhnliches Arbeitsgerät konnten bestaunt, regionale Produkte erworben werden. Ermittelt wurde die Bäckerin des besten Bienenstichs, den schwersten Kürbis steuerte wie in den Vorjahren Dirk Nimke aus Zernikow bei. Die Dollgower Tanzperlen bekamen diesmal echte Konkurrenz – von einem hüftschwingenden Männerballett.