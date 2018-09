400 Besucher bei Party im Neuruppiner Hangar 312

Gute Laune mit Helene Fischer & Co: Die Stimmung in der einstigen Flugzeughalle war bestens. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Neuruppin (MOZ) Tolle Stimmung herrschte am Samstagabend bei der erst Schlagerparty im Hangar 312 auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Neuruppin. Die unter dem Titel des Helene-Fischer-Hits „Atemlos durch die Nacht“ stehende Veranstaltung war äußerst begehrt. Die 400 Karten, die Betreiber Christian Juhre zur Verfügung hatte, waren schnell vergriffen. So musste er bereits im Vorfeld verkünden, dass die Party ausverkauft ist und es sich nicht lohnen würde, auf gut Glück spontan am Abend vorbeizuschauen.

Beim Blick auf die Gäste wurde klar, dass Schlager keineswegs nur bei der Ü-40-Fraktion beliebt ist. Tatsächlich waren drei Generationen bei der Feier vertreten. Und DJ Maurice Biemann hatte offensichtlich auch für jeden Geschmack etwas in petto. So tönten selbst Hits der Wirtschaftswunderzeit, der 1950er-Jahre, wie „Fremder junger Mann“ durch den Hangar. Natürlich fehlten auch Evergreens von Schlagerlegenden wie Udo Jürgens und Wolfgang Petry nicht. Und selbstverständlich tönten auch aktuelle Hits von Helene Fische, Andrea Berg & Co. durch die ehemalige Flugzeughalle.

Bereits am 10. November gibt es im Hangar 312 das nächste Event. Der Erfolgsautor Wladimir Kaminer und seine Frau Olga laden dann zur „Russendisko“ ein.