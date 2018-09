MTV-Damen mit Befreiungsschlag

Georgios Tsapanos

Bad Freienwalde Die Drittliga-Handballerinnen des MTV Altlandsberg landeten in Wismar die Vertretung der heimischen TSG einen 26:24-Befreiungsschlag. Dabei machten es Gäste wie Heimtruppe bis zur letzten Minute atemberaubend spannend.

Die beiden Auftaktniederlagen mit 23:30 bei Buxtehude II sowie die 24:32-Heimschlappe gegen Schwerin hatten bei den MTV-Damen schwer ins Kontor geschlagen. Der Mannschaftsverantwortliche Wolfram Eschenbach brachte das Dilemma auf exakt den Punkt: „Etliche Leute haben viel dazu getan, dem Team einen Neuanfang zu ermöglichen. Aber nach den ersten zwei Spielen stehen wir im Grunde genau so da wie zu Beginn der vergangenen Saison.“

Dementsprechend vorsichtig formulierte Altlandsbergs Übungsleiter Sebastian Grenz seine Erwartungen: „Wismar verfügt über eine ganz erfahrene Truppe. Insbesondere auf Vivien Bartlau und Vivien Millrath werden wir gewaltig aufpassen müssen. Das gilt zudem für Stefanie Laas.“

Hinzu kam die beachtliche Ausfallliste beim MTV. Zwar meldete sich Torhütertalent Freya Wagner wieder zurück, dafür aber Manja Berger und Kapitänin Ann-Catrin Höbbel mit Fieber ab. Am Ende konnten beide zwar auf die Platte, ihnen war aber anzumerken, dass sie noch nicht auf der Höhe waren. Dafür aber alle anderen. „Das war einfach super“, lobte Grenz überschwänglich. „Sie haben alle gebrannt, jede hat sich für die andere in die Bresche geschlagen.“

Josephine Dähne und Josephin Keßler fielen nicht nur aufgrund ihrer jeweils fünf Treffer auf. Christine Miniers und Marlene Steffen standen ihnen mit jeweils vier kaum nach, zumal letztere mit dem letzten Treffer der Partie die Nervenschlacht endgültig zugunsten des MTV entschied.

Ungemein spannend war das Ganze auch noch. Wismar blieb ständig auf Schlagdistanz, erzielte wiederholt den Anschlusstreffer, glich aus und ging in der 28. Minute das einzige Mal sogar selbst in Front. „Aber auch in dieser Phase hat meine Mannschaft die Partie nicht aus der Hand gegeben“, betont Sebastian Grenz. „Die Truppe hat echten Charakter, Sports- und Kampfgeist gezeigt.“

Nun können alle, denen der Altlandsberger Damenhandball irgendwie am Herzen liegt erst mal durchatmen. Der Spielplan beschert den MTV-Handballerinnen ein spielfreies Wochenende. 14 Tage, in denen die Blessuren gelindert werden können.