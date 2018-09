Kenianischer Hip-Hop trifft Dudelsäcke

René Matschkowiak

Frankfurt (MOZ) Mit dem „Fest der Vielfalt“ auf dem Brückenplatz fand die interkulturelle Woche in Frankfurt am Sonnabend ihren feierlichen Höhepunkt und Abschluss. Neben Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) hatte auch die Bundesvorsitzende der Grünen Annalena Baerbock die Schirmherrschaft für das Fest übernommen. „Die Interkulturelle Woche schafft Raum und Möglichkeiten für Begegnungen und erst Begegnungen die uns erfreuen, Spaß machen oder berühren, bergen die Chance andere Menschen zu verstehen“, so Alena Karaschinski von den Frankfurter Grünen, welche die Worte von Annalena Baerbock überbrachte.

Viele Vereine und Institutionen hatten ihre Stände aufgebaut, dazu gab es ein buntes Bühnenprogramm von Kenianischem Hip-Hop bis zur polnischen Dudelsack Musik. „Ein paar Frankfurter Gäste mehr wären schön gewesen, aber einige haben durchaus vorbei geschaut“, sagte Michael Kurzwelly vom Organisationsteam. Für ihn ist klar, dass die verschiedenen Kulturen ein Forum bekommen müssen. „Die interkulturelle Woche war in Frankfurt mehr als zwei Wochen lang“, sagte Christa Moritz, die Chefin der Frankfurter Arle gGmbH und Prokuristin der Wohnungswirtschaft. „Das dürfte deutschlandweit einmalig sein, aber wir hatten so viele Veranstaltungen, dass wir sie in einer Woche nicht unterbekommen haben“.

Integration bedeutet immer Arbeit, sagte Mohammed Ebrahem vom Fürstenwalder Verein Altariq, der ebenfalls beim Fest der Vielfalt dabei war. „Altariq“ bedeutet „der Weg“ und meint auch den Weg zur Integration. Das funktioniere nicht immer problemlos, aber der Verein wolle Vermittler sein. Wenn es etwa in der Schule Probleme gebe, brauchen Kinder sowohl die Ansprache der deutschen Lehrer als auch die der eigenen Gruppe, so Mohammed Ebrahem. Viele Konflikte konnten auf diese Weise schon beigelegt werden.

Auch die jüngsten Vorkommnisse in der Oderstadt wurden thematisiert. „Nach den Konflikten, gewaltvollen Übergriffen und hochkontroversen Diskussionen ist es nötiger denn je, dass Frankfurt sich wieder befriedet“, so der Wunsch von Annalena Baerbock. „Ein Fest ist dafür eine gute Gelegenheit“.

Neben Gesang und Tanz konnte man viele exotische Köstlichkeiten probieren, sich bei Sport und Spiel betätigen oder an Podiumsdiskussionen teilnehmen. Bei einer Fotoaktion konnten sich die Gäste verkleiden und Botschaften und Wünsche für das interkulturelle Zusammenleben in Frankfurt in Bildern einfangen.