Treff zehn Jahre nach dem Abitur

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Sie wirken heute in allen Bundesländern, manche sogar im Ausland – die jungen Damen und Herren des Abiturjahrgangs 2008. Nun schon traditionell hatte der jetzige Abi-Jahrgang Ehemalige eingeladen. Die vielen fremden Pkw-Kennzeichen verrieten am Sonnabend, in welch verschiedene Regionen es die einstigen Seelower Gymnasiasten geführt hat.

Lehrerin Ramona Ripp hatte gemeinsam mit den beidne Ehemaligen Kathrin Metzler und Julia Gehrke, geb. Fröhlich, die einstigen Abiturienten ausfindig gemacht. „Dank der modernen Medien ist das heute zum Glück einfacher geworden“, bekannte Ramona Ripp. 87 junge Damen und Herren hatten von zehn Jahren ihr Abitur abgelegt. Gut 50 waren der Einladung gefolgt. So manche Freundschaft bestehe bis heute, so Julia Gehrke, die in der Volksbank Wriezen arbeitet und in Bliesdorf lebt. Kathrin Metzler absolviert in Dresden ihre letzten Medizin-Semester.

Nach dem anfänglichen großen Hallo und der offiziellen Begrüßung umkreisen die Ehemaligen ihre Tutoren. Alle fünf sind gekommen – Angela Bryer, Anita Ebert, Birgit Schleusener, Jürgen Wichmann und Doreen Kind. Bis auf Letztere, die die Oberschule in Neutrebbin leitet, wirken alle Lehrer noch am Gymnasium. Einige hatten die letzten Klassenbilder mitgebracht. Die wurden prompt als Vorlage für einen neuen Schnappschuss genutzt.

Und natürlich wurden die Schulräume inspiziert. Die Cafeteria kennen alle Ehemaligen noch aus der eigenen Schulzeit. Im Haus selbst jedoch gab es einiges Neues zu entdecken. Das Chemiekabinett präsentiert sich heute ganz anders und in vielen Fachräumen wurden die Ausstattungen erneuert. Ramona Ripp informierte auch über den Wechsel in der Schulleitung. Anita Mielitz wurde im Juni in den Ruhestand verabschiedet, Uwe Dengler leitet die Bildungseinrichtung kommissarisch. Beim Gang durch das Haus machen so manche Schulgeschichten und Erlebnisse von vor zehn Jahren die Runde. Und natürlich wurde berichtet, wo jeder beruflich wirkt. Einige sind heute selbst Lehrer.(dos)