1200 Lichter illuminieren Klinik-Innenhof

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) „So viele Besucher hatten wir noch nie“, freute sich Kristin Schröder-Kolew, Verwaltungsleiterin der Fachklinik und Moorbad, am Sonnabend beim 20. Lichterfest. Früher war das Lichterfest am Sonntag nach dem Altstadtfest nur schwach besucht. Seit sie die Verantwortung dafür trage, habe sie den Termin auf einen Sonnabend verlegt. Der Erfolg gebe ihr recht, so die Verwaltungsleiterin. Geblieben ist der Abendspaziergang mit Museumsleiter Reinhard Schmook, der eine Gästegruppe in die Geschichte des Gesundbrunnens entführte.

Besucher mischten sich mit Patienten. 1200 Lichter säumten Wege und Plätze und tauchten den Park in ein anheimelndes Licht. Kristin Schröder-Kolew schenkte kostenlos Rosenbowle und Moorbadpunsch (ohne Alkohol) nach einem geheimen Rezept der Küchenchefin aus. Die Küche bot Deftiges vom Grill, auch für die Patienten.

„Wir haben um 15 Uhr mit dem Aufbau begonnen“, berichtete die Verwaltungsleiterin. Angestellte der Klinik, besonders der technische Dienst und die Küche sowie auch deren Kinder, packten mit an.

Die Gruppe „And Friends Berlin“ spielte in der Muschel des Wandelgangs. Wegen der Kälte wollten die Musiker nicht spielen. Doch Sven Lender rettete den Abend, indem einen Heizpilz für die Künstler zur Verfügung stellte. (sg)