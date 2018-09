Kennenlern-Ball trifft auf geringes Interesse

Martin Stralau

Hoppegarten/Neuenhagen (MOZ) Zu einem Kennenlern-Ball mit dem Neuenhagener Gewerbeverband hatte am Sonnabendabend die Unternehmervereinigung Hoppegarten in den Gemeindesaal im Rathaus ihres Ortes eingeladen. Die wirtschaftlichen Interessenvertreter beider Kommunen haben sich darauf geeinigt, zu fusionieren, weil Neuenhagen und Hoppegarten im kommenden Jahr gemeinsames Mittelzentrum werden. Eine Funktion, die Neuenhagen bisher alleine wahrnahm und die jetzt auf zwei Schultern verteilt werden soll. So sieht es der Landesentwicklungsplan für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg vor.

„Angesichts der neuen Situation sind wir übereingekommen, in Zukunft ein Verein zu sein. Wir wollen mehr Synergien entwickeln. Gemeinsam sind wir stärker“, sagte Norbert Norden, Schatzmeister der Unternehmervereinigung Hoppegarten, der 25 Firmen angehören. „Heute feiern wir unser Zusammengehen.“ Vereinschef Kare Dahne sagte, dass die Unternehmer die Fusion des Mittelzentrums nicht abwarten. „Wir fangen schon vorher an.“ Die finalen Beschlüsse seien zwar noch nicht gefasst, „dafür aber die prinzipiellen“. Dahne unterstützte die Aussage von Hoppegartens Bürgermeister Karsten Knobbe, dass Unternehmer ihre Blicke auch über die Ortsausgangsschilder ihrer Kommunen hinausrichten. „Wir sind eine Wirtschaftsregion, daher ist es wichtig, dass sich die Unternehmer vernetzen“, hatte Knobbe gesagt. Die Unternehmen seien in Hoppegarten, wo das größte Gewerbegebiet im Landkreis Märkisch-Oderland liege, aber auch in Neuenhagen „eine wichtige Stütze. Knapp ein Drittel der kommunalen Haushalte wird auf die eine oder andere Art von Unternehmen erwirtschaftet.“ Er habe mit Neuenhagens Bürgermeister Ansgar Scharnke mehrmals gesprochen, im Oktober sei in Vorbereitung der neuen Funktionsteilung ein erstes Treffen der Führungskräfte beider Verwaltungen geplant.

Knobbe war übrigens der einzige Bürgermeister aus der Region, der der Einladung zum Ball gefolgt war, auch wenn er wegen eines privaten Termins nicht lange bleiben konnte. Das Inte-resse der Firmen war ebenfalls gering, mehr als die Hälfte der Plätze blieb leer und ein großer Teil des vom Neuenhagener Koch Werner Reetz und seinen Mitarbeiterinnen zusammengestellten Buffets übrig. Die Gästezahl pendelte zwischen 40 und 50. „Ich hätte gehofft, dass ein paar mehr Unternehmer kommen“, sagte Gabriele Fiedler, Vorsitzende des Neuenhagener Gewerbeverbandes, zu dem 50 Firmen gehören. „Da es immer schwieriger ist, Leute zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren, macht es Sinn, die zu vereinen, die sich noch engagieren“, warb sie für die Fusion.(mst)