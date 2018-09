OHC spielt gut und verliert trotzdem

Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Zeit verschwenden? Auf keinen Fall. Der Oranienburger HC und die Mecklenburger Stiere Schwerin lieferten sich am vergangenen Sonnabend ein packendes Duell. Dass diese Begegnung der 3. Handball-Liga im Hochgeschwindigkeitsmodus dennoch mit 31:33 verloren ging, war aus Sicht der Kreisstädter bitter. „33 Gegentore sind sicherlich ein bisschen viel. Schwerin war aber schlagbar“, sagte OHC-Rechtsaußen Lasse Scharge. „Wir müssen uns nicht schlechter machen, als wir sind, aber wir haben es einfach nicht geschafft, die zweite Welle zu verhindern. Es war wirklich mehr drin. Wenn du aber gegen Schwerin gewinnen willst, darfst du keine Fehler machen.“

Und von eben jenen Fehlern leistete sich Oranienburg in diesem Heimspiel in der Summe einfach zu viel. Dabei war lange Zeit eigentlich alles im grünen Bereich. Beide Teams drückten mächtig aufs Tempo und lieferten vor 856 Zuschauern ein Offensivspektakel ab, das in dieser Halle so lange Zeit nicht zu sehen war.

In der ersten Halbzeit lief der Oranienburger HC immer wieder einem Rückstand hinterher, ließ sich aber nicht abschütteln und konnte nach 20 Minuten zum 12:12 ausgleichen. Dass die Gäste dann aber doch mit einer Führung in die Pause gehen konnten (19:17), lag daran, dass Schwerin auf dem ohnehin schon hohen Niveau in vielen entscheidenden Momenten noch einen Tick zielstrebiger war als der OHC.

Auch nach der Pause sollte genau dies Bestand haben. Der Gastgeber rannte immer wieder einem Rückstand von bis zu drei Toren hinterher und hoffte, dass es irgendwie zur Initialzündung und damit der Wende kommen würde. Dieser Moment schien dann in der 48. Minute gekommen zu sein, als Per-Oke Kohnagel einen Zauberpass an den Kreis zu Robin Spickers durchsteckte und dieser zum 27:27 ausgleichen konnte.

Dass es danach trotz zwischenzeitlichen Führungen (50. - 28:27; 51. - 29:28) nicht zum Sieg reichen sollte, hatte für Yannick Schindel folgenden Grund: „Am Ende haben wir zwar eine unglaublich starke Abwehr gespielt, es aber vorne vermasselt. Dadurch ist Schwerin zu leichten Toren gekommen. Es kam dann alles zusammen. Wir haben es offensiv nicht richtig gemacht und waren zu geil auf das schnelle Tor.“

Nach der Partie hatte deshalb nur einer gut Lachen, der den Oranienburgern noch in bester Erinnerung ist und bis vor zwei Jahren noch selbst das Trikot des OHC trug – Lutz Weßeling. Er sprach von einem „verrückten Spiel. Wir wussten, dass es ein Kampfspiel wird, in dem es rauf und runter geht. In der ersten Halbzeit haben wir noch einen ordentlichen Angriff gespielt. Nach der Pause sind wir aber, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, unter unseren Möglichkeiten geblieben. Das Wichtigste war aber, dass wir Ruhe bewahrt haben“, freute sich Weßeling über den Erfolg an alter Wirkungsstätte.