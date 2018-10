„Heute geht ein Traum in Erfüllung“

Freute sich riesig über Platz zwei in der Beast-Challenge: Christian Kraus mit Freundin Franziska Schlupski © Foto: MOZ/Britta Gallrein

Britta Gallrein

Finowfurt (MOZ) Viel Bizeps, viel Burpees und viele schwitzende Menschen zwischen Flugzeugen und Hangars, die einen morbiden Charme versprühen. Der Spartan Race auf dem Gelände des Luftfahrtmuseums Finowfurt ist schon etwas ganz Besonders. 2500 Sportler gingen Sonnabend auf die Kurse.

Den Führenden in dem Hindernislauf, das wusste Christian Kraus, den kriegt er nicht mehr ein. Aber der Verfolger, der saß ihm im Nacken. Deshalb war klar: Beim viel gefürchteten Speerwurf, da muss alles passen. Ein schnelles Zielen, ein kurzes Durchatmen, dann fliegt der Speer – und trifft sein Ziel, die Strohpuppe, wo er hängen bleibt. Jubel bei den Zuschauern, denn Christian Kraus ist der Lokalmatador. Der heute in der Schweiz lebende Sportler hat seine Wurzeln in Finow. Seine ganze Familie ist heute angereist, um ihn anzufeuern. Die Zuschauer können den Zieleinlauf der Athleten, die sich auf dem Beast Kurs durchgekämpft haben, mitverfolgen. Über 22 Kilometer haben die Läufer zurückgelegt. Wie viele es genau sind, weiß keiner der Teilnehmer vorher. Auf der Ausschreibung steht nur „20+“, da können es auch schon mal ein paar zusätzlich sein. Zu bewältigen sind mehr als 25 Hindernisse, die es in sich haben.

Während der Führende Brendan Hunt aus Australien nicht mehr einzuholen ist, kämpft Christian Kraus mit dem Schweizer Alexandre Siffert um Platz zwei. Die beiden liegen Kopf an Kopf, bevor es ans vorletzte Hindernis geht. Arm- und Griffkraft ist gefragt, wenn sie sich an Ringen entlanghangeln müssen. Hier kommt dem Finower sein beeindruckender Bizeps zugute. Scheinbar mühelos fliegt er geradezu durch das Hindernis – sein Verfolger kann nicht mehr mithalten und muss abreißen lassen. Unter dem Jubel der Zuschauer bewältigt Christian Kraus auch das letzte Hindernis. Das Netz, das über zwei Brückenteile gespannt ist, muss er überwinden. Auch das ist kein Problem für den erfahrenen Athleten, der Platz zwei nun nicht mehr nehmen lässt und über die brennenden Holzscheite ins Ziel springt.

„Nach drei Jahren habe ich mein Ziel endlich erreicht“, jubelt Christian Kraus im Ziel. Der Personal Trainer und Physiotherapeut hat vor drei Jahren so richtig mit Hindernislauf angefangen. Früher spielte er Fußball in Eberswalde und Marienwerder. Nach einer Knieverletzung suchte er einen neuen Sport. „Ich habe einmal bei einem Hindernislauf mitgemacht und es hat mir so viel Spaß gemacht, da bin ich dran geblieben.“ 20 Stunden pro Woche trainierte er für seinen großen Traum, einmal beim Spartan Race auf dem Treppchen zu stehen.

Zwei, die eher aus Spaß dabei sind, sind Marie Kuhlmann und Kerstin Hartmann. Die beiden Freundinnen haben letztes Jahr den Spaß an der Herausforderung Hindernislauf entdeckt. Zum Training gehen die beiden Polizistinnen zweimal pro Wochen rund zehn Kilometer laufen. Viel Krafttraining absolvieren sie nicht. „Unterwegs mache ich mal ein paar Liegestütze“, berichtet Kerstin Hartmann. Das am meisten gefürchtetste Hindernis: Seil hochklettern. „Aber man bekommt schon alles hin. Wir laufen ja im Team, da darf man sich gegenseitig helfen“, erklären die beiden. Wer ein Hindernis nicht schafft, darf 30 Burpees, also Hoch-Streck-Sprünge aus der Liegestütz machen, und es auslassen.

Eine besondere Disziplin ist der Hurricane Heat. Worum es geht, erklärt Instructor Gerd Fuetscher so: „Wir formen in rund vier Stunden aus 28 wildfremden Menschen ein Team.“ Das bekommt Aufgaben, die es gemeinsam lösen muss. Heute, verrät Fuetscher, müsse eine Seilbahn bebaut werden. Es geht um körperliche und geistige Herausforderung, um gemeinsames Erleben, erklärt Fuetscher, der im richtigen Leben Offizier ist. „Von der Couch ins Abenteuer“, fasst er es zusammen. Ein Event, an dem immer mehr Menschen Gefallen finden. Teilnehmerzahl: steigend.

Ein Abenteuer erleben übrigens auch einige Sportler, die sich von der Bezeichnung „Spartan Race Berlin“ haben fehlleiten lassen. So wie eine Gruppe Spanierinnen, die völlig verblüfft sind, dass das Event soweit außerhalb der Hauptstadt stattfindet. „Wir wissen noch gar nicht, wie wir zurück nach Berlin kommen“, berichten sie. „Hier fährt ja nicht einmal eine Bahn.“ Willkommen im Abenteuer Brandenburg.