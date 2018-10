FSV Union holt ersten Heimsieg

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Erster Heimsieg und zweiter Dreier in Folge: Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde kommen in der Regionalliga Nordost punktemäßig so langsam in die Gänge. Sie besiegten am Sonnabend in der heimischen Bonava-Arena den FC Viktoria Berlin mit 1:0 (0:0).

Die Fürstenwalder Mannschaft, die zuvor viermal daheim zum Teil unglücklich verloren hatte, erntete am Sonnabendnachmittag auch den verdienten Applaus von den Fans und Zuschauern auf den Tribünen. „Die Stimmung im Stadion war super. Wir freuen uns natürlich riesig über den ersten Heimsieg. Darauf haben wir lange hingearbeitet“, sagt Union-Trainer André Meyer.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit acht klare Chancen. Jedoch keine davon genutzt“, erklärt der Coach. So verfehlte bereits in der 5. Minute Nils Stettin aus spitzem Winkel am Fünf-Meter-Raum das Tor. Ein Schuss von Bujar Sejdija zischte knapp am linken Dreiangel des Viktoria-Gehäuses vorbei (25.). Sieben Minuten später klärte Marcus Hoffmann einen Schuss von Stettin per Kopf auf der Linie. Und eine Minute vor der Pause hatte Viktoria-Keeper Stephan Flauder nach einem Abpraller von ihm zweimal reichlich Mühe, den folgenden Schuss von Cihan Kahraman und den Nachschuss von Luca Schulz zu parieren.

Die Belohnung für die Gastgeber für ihre couragierte Spielweise mit frühem Pressing und starkem Zweikampfverhalten gab es dann 47 Sekunden nach Wiederanpfiff, als der Ball in die Spitze zu Sejdija kam und nach dessen Schuss aus zirka 15 Metern im Netz zappelte. Danach erhöhte die Viktoria den Druck und hatte auch einige gute Chancen, darunter ein Freistoßknaller des eingewechselten Aykut Soyak aus etwa 30 Metern an den linken Pfosten (67.).

Unterdessen übten sich die Gastgeber in Zurückhaltung in Sachen Offensivdrang und konzentrierten sich mehr aufs Verteidigen. Und das zum Schluss der Partie hin mit Mann und Maus. Allerdings musste Viktoria-Torwart Flauder in der 80. Minute eine Parade zeigen, um den Schuss von Stettin nach vorheriger schöner Kombination der Gastgeber zu entschärfen. „Wir hatten einige brenzlige Situationen zu überstehen und haben am Ende etwas glücklich, aber verdient gewonnen“, sagt André Meyer. „Riesen Respekt an meine Mannschaft, dass sie sich auch im zweiten Spiel hintereinander so stabil präsentierte.“ Und auch von den Zuschauern auf der Tribüne wurden der enorme Kampfgeist und die hohe Laufbereitschaft der Unioner honoriert.

Viktoria-Trainer Jörg Goslar war während und auch nach der Partie sauer: „Klar sind wir enttäuscht, auch über die Art und Weise. Gegen tief stehende und rustikal auftretende Mannschaften haben wir derzeit Probleme und machen Fehler, die zu Gegentoren führen.“ Er hätte gern gesehen, dass sein Team mal 1:0 in Führung geht. Nun gab es die zweite Niederlage in Folge und das dritte Spiel, in dem Viktoria nicht zu null gespielt hat. „Das ist schade für die Mannschaft – nur ein Punkt aus drei Spielen“, sagte Goslar, der zugleich zugab, dass die Fürstenwalder die besseren Tormöglichkeiten besaßen.

Für den FSV Union war es nach dem 3:1 in der Woche zuvor beim ZFC Meuselwitz der zweite Dreier in Folge. Und ein guter Auftakt der englischen Woche, die den FSV Union am Mittwoch zu Aufsteiger Bischofswerdaer FV führt (Anpfiff 13.30 Uhr). Der hatte am 9. Spieltag bei Viktoria 1:0 gewonnen. Die Berliner müssen bereits am Dienstag im Heimspiel gegen den SV Babelsberg ran.