Geglückte Premiere mit viel Sonne

Optimale Bedingungen: Bei Sonnenschein und milden Temperaturen liefen insgesamt 84 Teilnehmer am Sonntag um den Helene- und den Katjasee. Sieger wurde Christian Kiele vom MSV Tripoint Frankfurt (links hinter der Nummer 53 im blauen T-Shirt). © Foto: michael benk

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Veranstalter zogen ein positives Fazit der Premiere, die in Zukunft durchaus noch größer aufgezogen werden könnte. Den Sieg sicherte sich der Frankfurter Christian Kiele, schnellste Frau wurde Rita Steger aus Erlangen.

„Rundum happy“, zeige sich Ronny Hartz nach dem letzten Zieleinlauf der insgesamt 84 Läufer am Sonntagmittag. „Es hat alles reibungslos funktioniert und wir haben viel positives Feedback bekommen“, sagte der Veranstalter des Helenesee-Laufes. Vor allem über den strahlenden Sonnenschein und die milden Temperaturen zeigte er sich erfreut. „Nachdem wir beim Helenesee-Triathlon im Sommer so viel Pech mit dem Wetter und einem Verkehrsunfall hatten, kann man jetzt nur dem Wettergott danken.“

Gut gelaunt zeigte sich auch Christian Kiele. Der aus dem Frankfurter Ortsteil Lichtenberg stammenden Läufer des MSV Tripoint sicherte sich nach 45:50 Minuten den Sieg über die 11,8-Kilometer-Strecke. „Das war ein richtiger Crosslauf – schwer aber schön. Besonders im Bereich Katjasee ging es hoch und runter, links und rechts – das war echt anspruchsvoll“, berichtete der 38-Jährige. Die Orientierung sei nicht immer einfach gewesen. „Ich hatte das Führungsfahrrad zwar vor mir und die Strecke war auch gut markiert, aber man musste sich schon auf den Wegen zurechtfinden“, sagte Kiele, der von Anfang an das Rennen dominierte. „Man muss aber auch fairerweise sagen, dass die besten Läufer heute nicht dabei waren.“ Der Zweitplatzierte Franz Mierke (OSV Holzinger) war ihm zwar zwischenzeitlich auf den Fersen, konnte aber letztlich nicht aufschließen.

Als schnellste Frau erreichte Rita Steger (geborene Albrecht) nach 51:51 Minuten das Ziel vor der Gaststätte Seeblick. Die 34-Jährige stammt aus Frankfurt, wohnt aber seit elf Jahren in Erlangen. „Die Strecke ist sehr schön, früher sind wir hier oft gelaufen. Man muss aber sehr konzentriert sein, da es viele Wurzeln gibt. Gleichzeitig kann man gerade auf der anderen Seite des Sees auch die schöne Aussicht genießen“, erzählte die ehemalige Tripointlerin, die extra für den Lauf nach Frankfurt gekommen ist und mit einem Besuch bei ihren Eltern verbindet.

Zum ersten Mal auf dieser Strecke unterwegs war hingegen Marko Haff. „Ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Rundweg um die beiden Seen gibt. Den werde ich in Zukunft bestimmt öfters nutzen. Die Strecke ist optimal – da könnte man durchaus auch mehrere Runden laufen und einen Marathon daraus machen“, schlug der Frankfurter vor.

Ein Lauf-Duo bildeten Peter und Marcus Thätner – Vater und Sohn hatten sich spontan für den Helenesee-Lauf angemeldet. „Wir haben immerhin zweimal zusammen trainiert. Ich bin das letzte Mal vor dreißig Jahren um den See gelaufen“, berichtete Senior Peter Thätner. „Die Strecke ist nicht ohne, sie ist teils sehr sandig und man muss schon sehr aufpassen. Aber es hat riesigen Spaß gemacht und die Stimmung war toll“, sagte der 57-jährige. Wie sein Sohn war er einst aktiver Ringer und möchte nun wieder etwas für seine Fitness tun. „Schönes Wetter, ein anspruchsvoller Lauf und Spaß im Team – was will man mehr“ zeigte sich Marcus Thätner zufrieden.

Ein positives Fazit zog auch Helenesee-Betreiber Daniel Grabow. „Es ist sehr schön, wenn sich Leute wie Ronny mit solchen Events engagieren. Uns haben heute auch Teilnehmer von außerhalb angesprochen, die noch nie hier waren, und sich begeistert von der Location gezeigt. Das ist natürlich für alle Beteiligten super.“ Er hofft darauf, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr noch größer wird. „Man könnte auch das Rahmenprogramm etwas aufziehen und mehr Gastronomie öffnen. Und vielleicht kann auch ein Hindernisparcours in den Wettbewerb eingebaut werden“, sagte Grabow. Die zweite Auflage des Laufes soll im kommenden Jahr aber möglichst schon einige Wochen früher stattfinden. „Damit sie nicht wieder mit dem Frankfurter Oktoberfest kollidiert. Außerdem könnte der Lauf vielen Sportlern als letzte Vorbereitung vor dem Berlin-Marathon dienen“, schwebte Grabow vor.

Auch Ronny Hartz blickte bereits nach vorne. „Bei der Markierung am Sonnabend mit dem Fahrrad hatte ich die Idee, dass man auch einen Mountainbike-Wettbewerb in den Tag einbauen könnte. Die Strecke eignet sich dafür sehr gut und ist ja ohnehin abgesteckt“, hat der Organisator noch viele Ideen für die Zukunft.