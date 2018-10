Derby ohne Emotionen

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) Der FC Eisenhüttenstadt hat am Sonntagnachmittag eine überraschend klare 0:4 (0:1)-Niederlage beim 1. FC Frankfurt kassiert. Ein Derby in der Fußball-Brandenburgliga, das dieses Mal ebenso überraschend emotionslos vor 243 Zuschauern begann und endete.

Der deutliche Erfolg der Frankfurter geht wegen der besseren Chancen und einer stärkeren zweiten Hälfte völlig in Ordnung. Die Gäste konnten nur anfangs einigermaßen mithalten und die unterhaltsame Partie mit schnörkellosen Aktionen weitgehend offen gestalten. Mit einem starken Mariusz Wolbaum hatten auch sie ihre Möglichkeiten, schluderten aber unter anderem durch Christoph Krüger (28./41.), Michel Becker (33.) und den technisch guten Hermann Wamba Tsafak (41.). Da hatten die Gastgeber Glück, dass sie nach Querablage von Tobias Fiebig und sattem 18-Meter-Schuss von Paul Karaszewski zur 1:0-Führung nach einer Viertelstunde keinen Gegentreffer kassierten.

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich der Oberliga-Absteiger für läuferischen Aufwand und engagierten Körpereinsatz. Da kam kein Gedanke mehr auf an die 4:7-Heimblamage vor vier Jahren, als dennoch der Aufstieg glückte. Und auch das 0:3 im jüngsten Derby bei Victoria Seelow war damit weitgehend abgehakt.

Mit Artur Aniol (37) und Sandro Henning (18) als Doppelspitze der zwei Generationen zeigten sich die Platzherren offensiver als sonst – und hatten damit Erfolg. Henning, im Abschluss diesmal nicht effektiv, leistete zweimal die Vorarbeit, Aniol machte zwei Tore. Der polnische Angreifer hatte in der Schlussphase sogar noch zwei weitere Kopfballmöglichkeiten, sprang aber daneben. „Da blendete die tiefstehende Sonne“, nahm Trainer Jan Mutschler seinen Routinier in Schutz.

Mutschler, der stolz eine vom FCF-Nachwuchs gefertigte Tafel mit dem Spruch: „Nach dem Derby ist vor dem Derby – Wir glauben an euch!“ mit in die Pressekonferenz gebracht hatte, meinte erleichtert: „Die Jungs haben heute nahezu alles, was wir uns vorgenommen hatten, umgesetzt und sich belohnt.“ Das erhofft man sich nun auch am Mittwoch beim Gastspiel in Falkensee-Finkenkrug.

Auf der anderen Seite rätselte Andreas Schmidt lange über die Ursachen der deutlichen Schlappe. „Das ist nicht erklärbar“, so der enttäuschte FCE-Coach. „Einsatz und Zweikampfpräsenz, sonst unsere Stärke, waren heute glatte Fehlanzeige. Einige Male hatten wir beim Abschluss etwas Pech, aber nur mit körperlosem Spiel und ohne Kampfeswillen können wir nichts ausrichten.“ Da hat seine Truppe am Mittwoch gegen Neuruppin sicher einiges auf- und abzuarbeiten.