13 000 Gäste auf Oranienburger Regionalmarkt

Martin Haugk, Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Einen Besucherrekord verzeichnete am Wochenende der Regionalmarkt in Oranienburgs größtem Garten. Tausende informierten sich im historischen Teil des Schlossparks an 100 Ständen über regionale Produkte. Landwirte hatten es in diesem Jahr wegen der Dürre schwer.

„Wahnsinn“, sagte Denise Deutsch, eine der Hauptverantwortlichen des Regionalmarktes. „Viele sind auf mich zugekommen, Händler, Besucher, und alle haben mir gesagt, wie begeistert sie sind“, warb Deutsch noch kurz vor Schluss für die Veranstaltung. Schon am Sonnabend wurden mit 5 900 Besuchern mehr Gäste gezahlt als am gesamten (äußerst verregneten) Vorjahres-Wochenende. „Insgesamt haben dieses Wochenende mehr als 13 000 Menschen den Markt besucht“, freute sich Denise Deutsch Sonntagabend. „Das ist absoluter Rekord.“

Einen negativen Rekord mussten in diesem Jahr die Landwirte der Region verzeichnen. Die Ernteausfälle lagen wegen der extremen Hitze gepaart mit Dürre bei mehr als 30 Prozent. Auf dem Regionalmarkt war von Einbußen nichts zu spüren. Erfahren konnten interessierte Besucher, dass Kreisanglerverband und Kreisjagdverband kaum Schäden aufgrund der extremen Wetterlage zu verzeichnen hatten. André Stöwe, Geschäftsstellenleiter der Kreisangler, sagte jedoch, dass einige Seen nur durch Zufuhr von Sauerstoff vor dem Umkippen bewahrt werden konnten. Den ganzen Sommer waren ehrenamtliche Helfer an den Gewässern unterwegs und haben den Sauerstoffgehalt gemessen. „Durch die Hitze haben sich die Fische in tiefere Schichten zurückgezogen. Es sind dadurch weniger Angler gekommen.“

Thorsten Fanselow und Michael Ohletz vom Kreisjagdverbandes Oberhavel erklärten, dass Wildtiere soweit ohne Probleme die lang anhaltende Hitzeperiode überstanden haben. Jedoch wurden sie von Schatten suchenden Spaziergängern im Wald aufgescheucht und um ihre Ruhe gebracht.