Widersprüchliche Aussagen zum Tathergang

Stefan Adam

Schwedt Weil er eine junge Frau unter Alkoholeinfluss geschlagen und beleidigt haben soll, musste sich ein 36-jähriger Mann aus Somalia vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen Körperverletzung erhoben.

„Wir waren damals alle besoffen“, bekannte der Angeklagte. „Die Frau hat mich verfolgt und beleidigt und deren Freund hat mich geschubst.“ Geschlagen habe er sie überhaupt nicht, auch nicht angefasst. „Ich kenne sie schon seit Jahren, sie beleidigt mich auch heute noch“, sagte der 36-Jährige. Das Opfer hatte dazu allerdings eine andere Meinung. „Wir saßen zusammen und der Angeklagte kam später dazu. Er hat uns vor die Füße gespuckt, wollte uns ständig ein Gespräch aufdrängen und hat mich als Scheiß Rassistin beschimpft“, so das 18-jährige Opfer. „Wenn er ein Problem hat, dann soll er verschwinden“, habe ich zu ihm gesagt. Seine Antwort: „Ich schlage auch Frauen.“ Als er die Hand hob, hätte sie ihn weggeschubst und ihr Freund wäre dazwischen gegangen.

Das steht aber im Widerspruch zu ihrer Polizeiaussage, wandte der Richter ein. Dort haben sie bestätigt, dass der Angeklagte sie ins Gesicht geschlagen hat. „Ja, das stimmt wohl so, hatte ich vergessen“, entgegnete die Zeugin. Kann man so etwas vergessen, kommentierte der Richter die Aussage des Opfers, die sich in Widersprüche verwickelte.

Der Verteidiger monierte die widersprüchlichen Aussagen des Opfers, was Zweifel an der Täterschaft seines Mandanten aufkommen lässt. Er schlug deshalb die Einstellung des Verfahrens vor. Der Staatsanwalt sah das anders. Im Rechtsgespräch einigten sich die Juristen letztlich auf eine Verfahrenseinstellung, aber nur gegen eine Geldauflage von 350 Euro, zahlbar in Monatsraten an eine Schutzgemeinschaft für Frauen.