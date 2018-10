Kinder malen mit Sprühflasche

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) „Wir haben unsere Namen an eine Wand gesprayt“, berichtete Paul (Name geändert) stolz. Der zehnjährige Schüler hat am Sonnabend und Sonntag mit 15 weiteren Kindern und Jugendlichen an einem Graffiti-Workshop im Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum Offi in Bad Freienwalde teilgenommen. Die Veranstaltung gehört zur interkulturellen Woche.

Der Vormittag des Sonnabends war der Theorie und den Skizzen gewidmet. Die beiden professionellen Gaffiti-Fassadenkünstler Nicolas Rindt und Oliver Bock von der Frankfurter Firma „153 Design“ begleiteten die Kinder vom ersten Strich bis zum fertigen Wandbild. Doch statt auf Wände sprayten die Kinder auf Folien, die nun Bauzäune im Innenhof des Offis zieren.

„Wir legen bei Workshops Wert auf Entwürfe, weil wir dann sehen können, wie gut die Kinder zeichnen können“, sagte Oliver Bock. Dieser werde dann auf die Wand übertragen. Mit Rastern werde beim Workshop nicht gearbeitet, dies sei zu aufwändig. „Wichtig ist, dass es den Kindern Spaß macht“, so Oliver Bock. Zum theoretischen Teil gehörte auch eine Rechtsbelehrung, um zu verhindern, dass das Sprühen mit Farbe keine negativen Impulse auslöst.

Oliver Bock und Nicolas Rindt sind professionelle Fassadenmaler, die je nach Kundenwunsch eigene künstlerische oder vorgegebene Grafiken auf Hauswände sprühen.(sg)