Besucher staunen beim Füttern der Wildrinder

Criewen Eine Wisentführung hat am späten Freitagnachmittag Interessenten nachCriewen gelockt. Sie haben das Wisentgehege von Bauer NorbertMeene in der Nähe des Schlossparks von Criewen besucht, konnten Meene zu Leben und Aufzucht dieser Großrinder befragen und beim Füttern zuschauen. Besucher Norbert Schuster war begeistert: „Wann sieht man diese Tiere schon mal so hautnah?!“ Die Wissbegierigen erfuhren, dass Wisente Gras, Blätter, Zweige und Rinde fressen. Ruhig und gelassen waren die riesigen Tiere bis dicht an den Zaun gekommen.

Wisente sind das einzige Wildrind Europas. Die Tiere der kleinen Herde in Criewen stammen aus Zoo und Tierpark Berlin. Mit beiden Einrichtungen ist die Nationalparkstiftung Unteres Odertal seit 25 Jahren partnerschaftlich verbunden. Die Stiftung hat die Wisente nach Criewen geholt. Bauer Norbert Meene freut sich über Zuchterfolge: In diesem Sommer ist ein weibliches Wisentkalb geboren worden.

Am Freitagnachmittag ist außerdem ein zweitägiges Treffen von Wisentexperten aus ganz Europa zu Ende gegangen. Fachleute aus Deutschland und Polen, aber auch aus der Ukraine, Weißrussland und Russland, aus Spanien, den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz hatten sich angemeldet. Sie haben sich in der Brandenburgischen Akademie Schloss Criewen zum Erfahrungsaustausch getroffen. Motto ihrer Zusammenkunft: Wisente auf wilder Weide – Art-erhaltung und Ökologie.

Die Wissenschaftler beschäftigten sich außerdem mit Krankheiten, die diesen Tieren zu schaffen machen.