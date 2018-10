Premiere mit Oscar-Verleihung

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Mit drei ausverkauften Vorstellungen ist das Verzehrtheater „Dinner for fun“ am Wochenende im Kulturpark in sein dreiwöchiges Gastspiel in Strausberg gestartet. Die Premiere am Freitag ließ keine Wünsche offen.

Dreieinhalb Stunden Varietékunst mit Tanz, Akrobatik, Pantomimen, Musik und jeder Menge Wortwitz, dazwischen ein ausgefeiltes Vier-Gänge-Menü, mit dem die Gäste ihre Münder und Bäuche beglücken können, die sie sonst vor Staunen nicht zubekommen und vor Lachen kaum halten können. So könnte man die Premiere vom „Dinner for fun“ im Varietézelt im Kulturpark zusammenfassen, der am Freitag 100 Gäste – da-runter viel Stammpublikum – beiwohnen.

In seiner zehnten Saison hat das Programm von Sabrina Bienas und ihrem Mann David Blundell, das neben Wildau, Oranienburg und Potsdam jährlich wechselnd in Eggersdorf und Strausberg präsentiert wird, nichts von seinem Zauber verloren. Lebendig wird es durch das Zusammenspiel altbekannter und neuer Künstler, die im warmen Kerzenschein des Showzelts, umgeben von Spiegeln und dunkelroten Samtvorhängen über, zwischen und vor den Tischen agieren, an denen die Zuschauer sitzen. Da ist der zur Stammbesetzung gehörende Moderator Herr Konrad aus Hamburg, der Sätzen ohne Punkt und Komma manchmal sogar einen Sinn gibt und Wasser zwischen zwei Gläsern hin und her kippt, um einen „fließenden Übergang“ hinzubekommen. Da ist aber auch jener David Blundell, der als Davidoof fester Bestandteil der Show ist und Witze macht, „die so schlecht sind, dass es schon wieder gut ist“, wie aus dem Publikum mehrfach erfreut festgestellt wird. Dass seine Zaubershow nicht funktioniert, findet er nicht schlimm. „Wir sind ja hier nicht in Las Vegas.“

Als Neuling steht mehrfach Nikita Botourine aus Russland auf der Bühne, einmal mit einer akrobatischen Leiter-Nummer, begleitet von Pilar Orti Lopez aus Spanien, die singt und tanzt, ein anderes Mal als Jongleur, der sich in etwa so ernst nimmt wie Davidoof und Herr Konrad. „Es gibt zwei Arten von Jonglage-Tricks, die mit Applaus, und die, die wir machen“, sagt er. Als er mit Machete, Messer und Axt jongliert und einem Tisch sehr nahe kommt, was einen Herrn zu der Äußerung animiert, das sei ganz schön gefährlich, antwortet er unter dem Gelächter des Publikums schlicht: „Dann setzen Sie sich woanders hin.“

Neu mit dabei sind auch Yu-chan Iizuka aus Japan, die als Ballerina am Vertikaltuch unter dem Showzelt-Dach durch die Luft tänzelt, die in Südafrika geborene Schlangenfrau Emiria Morihata und Olena Weiss aus Berlin mit unter anderem einer Hula-Hoop-Einlage. Sie alle machen den Abend zu einem Gesamtkunstwerk, das sich mit dem Ambiente perfekt ergänzt, zu dem auch die liebevoll dekorierten Toiletten im Foyerbereich zählen. Wann kommt es schon mal vor, dass die Schlange vor dem Herrenklo länger ist als die vor dem der Damen?

Kurz vor dem Ende folgt dann noch der Auftritt von Renate Böhmer. Die in Eggersdorf wohnende 82-jährige Mutter von Sabrina Bienas hat zusammen mit ihrem Mann Bernhard (92) die Show im Publikum verfolgt und gratuliert ihrer Tochter und deren Mann mit Blumen und einem Oscar zur zehnten „Dinner for fun“-Saison. Der Abend klingt mit einem Eis und einem Honig-Frischkäse-Mousse aus, das sich mediterranen Wraps, Rotkohlsuppe und Rouladen anschließt. Marina Krause aus Strausberg war zum ersten Mal beim „Dinner for fun“. „Perfekter Abend“, lautete ihr kurzes Fazit.

Vorstellungen noch bis 20. Oktober mittwochs bis sonnabends, 19 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 18 Uhr, Einlass jeweils eine Stunde vorher. Restkarten gibt es unter Tel. 0173 1003434