DeLorean-Parade durchs Oderbruch

Doris Steinkraus

Werbig (MOZ) Viele dürften mit der Automarke DeLorean DMC-12 nicht viel anfangen können. Doch spätestens beim Verweis auf die Film-Triologie „Zurück in die Zukunft“ macht es bei den meisten klick. Erstmals fanden sich Fans des Oldies im Oderland zum Finaltreffen des Jahres.

Schon als Jugendlicher schwärmte der Werbiger Bert Friedrich für den DeLorean DMC-12. „Der Film damals hat mich vor allem wegen des Autos fasziniert“, gesteht der Bauunternehmer. Vor sieben Jahren erfüllte er sich seinen Traum und kaufte sich einen. „Und wenn man einen DeLoeran hat, kommt man an Wolfgang nicht vorbei und so entstand der Kontakt.“

Wolfgang Hank betreibt in Augsburg eine Autowerkstatt, hat sich speziell auf diesen nur 1981 und 1982 in Nordirland gebauten Wagen spezialisiert. Mittlerweile ist es die wichtigste Fachwerkstatt in ganz Europa. „Die Kunden kommen aus aller Herren Länder“, erzählt der 50-Jährige lachend. Er selbst habe gar nicht über den Film zum Auto gefunden. Vielmehr habe ihm einst ein Lehrer einen Autokatalog in die Hand gedrückt. „Mit 1200 Auto-Typen. Der DeLoeran DMC-12 hat mich sofort begeistert.“ Vor 18 Jahren beschaffte er sich den ersten Wagen, spezialisierte sich, gründete eine Club für Fans der Marke.

Deren Mitglieder treffen sich regelmäßig zu verschiedenen Anlässen, auch im Ausland. Das Finaltreffen wird in jedem Jahr woanders ausgetragen. In diesem Jahr ließen sich die Fans von Bert Friedrich einladen. „Wir wollen auch immer mal sehen, wo die Clubmitglieder leben, was es dort alles zu sehen gibt“, erklärt Wolfgang Hank.

Bert Friedrich hat für die Truppe eine Oderbruch-Tour zusammengestellt. Es geht zum Schiffshebewerk, natürlich auch zum Oderdeich sowie an die Seelower Gedenkstätte. Überall, wo sie für einen Stopp aussteigen, sammeln sich sofort neugierige Zuschauer. Denn die Flügeltüren öffnen sich zur Seite. Das wurde eindrucksvoll als Effekt in der Filmtriologie „Zurück in die Zukunft“ von Steven Spielberg in Szene gesetzt. Die Filmemacher nutzten die besondere Form des Autos, das im Original nicht lackiert wurde, komplett aus Edelstahl bestand und damit sehr futuristisch aussah. Nur dadurch erhielt das Auto letztlich trotz seiner so kurzen Produktion – die schlicht zu unrentabel war – Kultstatus. Auch in anderen Filmen wie „Miami Vice“ oder „Rocky“ tauchte der Wagen mit dem tiefem Einstieg auf. „Bandscheibenprobleme darf man nicht haben“, bestätigt schmunzelnd Sven Krüger. Der 54-jährige Berliner hat in diesem Jahr mit seinem Oldie eine große Baltik-Tour mitgemacht.

Das Fahrzeug überzeugt aber auch junge Leute. „Es hat ein gutes Fahrverhalten, richtig cool“, findet der 18-jährige Mario, der in Hanks Werkstatt eine Mechatroniker-Lehrer absolviert. Das Kultauto, das einst auf Halde lag und deshalb von den Filmleuten ausgewählt wurde, ist heute eine Anlage. Liebhaber zahlen hohe Summen für einen fahrbereiten DeLorean. Klar, dass die Clubmitglieder ihre „Babys“ sorgsam pflegen und bei Treffen wie diesem jeden Tipps verinnerlichen.