Lausitz braucht Glaubwürdigkeit

(MOZ) In der Lausitz wurde der erste Braunkohle-Kraftwerksblock abgeschaltet und weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Aus der Perspektive des Klimaschutzes ist dies der einzig richtige Weg. Gleichzeitig ist noch völlig unklar, ob die dadurch wegfallenden Arbeitsplätze auch durch neue ersetzt werden können.

In dieser Situation hilft es wenig, wenn Politiker lavieren, oder den Betroffenen lediglich erklären, dass sie sich für eine möglichst langfristige Verzögerung des Ausstiegs einsetzen wollen. Natürlich ist es – gerade auch mit Blick darauf, dass in elf Monaten die Landtagswahl ansteht – verständlich, dass sich Regierungschef Dietmar Woidke auf die Seite der betroffenen Kumpel stellt. Weiß er doch, dass viele Wähler derzeit allzu schnell bei der Protestpartei AfD Zuflucht suchen, wenn sie meinen, dass sich die etablierten Parteien nicht um ihre Probleme kümmern.

Allerdings zählen noch vielmehr Glaubwürdigkeit und Haltung, gerade auch in schwierigen Fragen. Es geht jetzt darum, möglichst bald überzeugende wirtschaftliche Alternativen für die Lausitz zu entwickeln. Die Parteien, die sich darum am erkennbarsten bemühen, dürften am Wahltag auch von den Bürgern belohnt werden.