Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Stricken und Häkeln werden immer beliebter. Nicht nur Omas machen Handarbeiten, sondern immer mehr junge Leute haben dies für sich entdeckt. Das Frauenzentrum muss einen Kurs nach dem anderen eröffnen, so groß ist der Bedarf, etwas zu lernen und sich dabei auszutauschen.

Jeden Tag finden im Schwedter Frauenzentrum Kurse statt, in denen Besucherinnen nähen, stricken, häkeln oder malen. Nirgendwo sonst in Schwedt gibt es ein Haus, das so viele Kreativangebote macht. „Handarbeiten sind groß in Mode“, sagt Annette Lang, die Leiterin des Frauenzentrums. „Es ist wie ein Boom, den wir hier im Haus erleben. Stricken ist gerade bei jungen Frauen wieder in.“

Annette Lang führt das darauf zurück, dass Selbstgemachtes auch den Geldbeutel junger Familien schont und beim Herstellen der Entspannung dient. „Stricken ist das neue Yoga“, behauptet die Leiterin. „Es entspannt und ist trotzdem kommunikativ. Außerdem erkennen immer mehr Menschen den Wert des Selbstgemachten. Es wird neuerdings mehr geschätzt, als schnell Gekauftes.“ In den Kreativkursen des Frauenzentrums sind so viele schöne Dinge entstanden, dass das Haus jetzt zum ersten Markt für die ganze Familie eingeladen hat. Das Motto hieß „Handgemachtes statt Massenware“.

Freya Golchert aus Schwedt kam mit ihrer sieben Monate alten Tochter zum Schauen und sagte: „Ich finde Selbstgemachtes toll. Meine Tochter trägt es ja gerade.“ Die junge Mutter hat sich Babykleidung angeschaut, die die Schwedterin Elaine Boergershausen genäht hat. Da hingen Strampler, Röcke und Hosen für Babys ab Größe 50 auf dem Bügel. „In dieser kleinsten Größe zu nähen, das ist eine echte Fummelarbeit“, erzählt ElaineBoergershausen. Die 19-Jährige hat gerade in Kleingewerbe angemeldet. Ihr großer Traum ist es, einen eigenen Laden aufzumachen.

Antje Fuhrmann kann diesen Wunsch verstehen. Sie ist Rentnerin und besucht jeden Donnerstag den Nähkurs im Frauenzentrum. „Man muss sich doch ein bisschen weiterbilden durch Abgucken und Zugucken bei anderen“, meint sie. „Ich nähe für meine Enkelkinder und mache viele Flickarbeiten, zum Beispiel das Einnähen von Reißverschlüssen.“

Das Anliegen des Frauenzentrums, dass sich Besucher gegenseitig stärken, geht auf. „Bei uns geht es um den Austausch von Wissen, das sonst verloren geht. Im Strickcafé sitzen zwölfjährige Mädchen, die was von 30-jährigen jungen Müttern erfahren wollen. Und 40-Jährige befragen eine 80-Jährige, wie man den komplizierten Hacken vom Socken strickt“, schildert Annette Lang.

Im November gibt es den nächsten Kreativmarkt im Frauenzentrum.