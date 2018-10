Fettexplosion zeigt Alltagsgefahren

Renate Meliß

Ahrensfelde „Mit der heutigen Nacht sind wir in diesem Jahr bereits 90 Einsätze gefahren“, informiert Marcus Swierczinski, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensfelde. Diese hat am Sonnabend zum Tag der offenen Tür eingeladen. Wenn man die Prog­nose auf die jetzt kommende kühlere und dunklere Jahreszeit mit Regen, Schnee, Nebel und Eis hochrechnet, so sei gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt 96 Einsätzen mit einem Anstieg insgesamt zu rechnen, so Swierczinski.

Insgesamt sei das auch dem heißen Sommer geschuldet. Während auf dem Gelände rund um das Feuerwehrgerätehaus an diesem sonnigen Tag geradezu volksfestartige Zustände herrschen, gibt der Vorsitzende einige Fakten an. 32 aktive Kameraden sind in der Ahrensfelder Wehr, zudem 22 Mitglieder in der Jugendwehr, neun in der Alters- und Ehrenabteilung. „Wir sind zahlenmäßig allein durch die Grenze zu Berlin-Marzahn gut ausgelastet. Die Einsätze können durch die ortsansässigen Kameraden gut abgesichert werden.“

Im Vergleich zu den früheren Jahren haben die Einsätze, die technische Hilfeleistungen erforderlich machen, zugenommen. Verkehrsunfälle gab es vor allem auf der A 10 und der viel befahrenen B 158 mit teils schwerverletzten Personen sowie einem Unfall mit Todesfolge. „Wir decken dabei rund 30 Kilometer Autobahnstrecke ab“, erläutert Swierczinski. Wald- und Flächenbrände verlangten den Aktiven einiges ab. So waren Kameraden der Lindenberger Wehr auch beim Löschen des Waldbrandes in Treuenbrietzen dabei.

Damit alle immer auf dem neuesten Stand sind, wurden 844 Stunden Lehrgänge absolviert. Als gut bezeichnet Marcus Swierczinski die Ausstattung der Ahrensfelder Wehr: „Da hat die Gemeinde viel investiert. Dafür möchten wir uns bedanken.“

An der Tragkraftspritze demonstriert die Jugendwehr einen Löschangriff. Jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr trifft sich die Jugendwehr im Gerätehaus. Da kann jeder mitmachen, der sich fit fühlt. Geführte Rundgänge durchs Haus oder ein Parcours, der sich an der Fire-Fighter-Combat-Challenge in Amerika anlehnt, bringen Spaß. Kinderschminken oder auch die Riesenhüpfburg sorgen für Abwechslung. Vorführungen der Kameraden, die eine Fettexplosion in der Küche nachstellen, beeindrucken.