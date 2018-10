Quizshow und Langosch am Ungarnspielplatz

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Übrig sind nur noch ein Mäuerchen und Erinnerungen. Irgendwann nach der Wende, Spielgerät um Spielgerät, verschwand der Ungarnspielplatz. Ende der 70er hatten junge Ungarn ihn gebaut. Wie sie nach Eberswalde kamen? Auch darum ging es beim fünften „Tatort Lücke“ am Freitag.

Wie viele Ehen zwischen Ungarn und Eberswalderinnen wurden von 1968 bis 1980 geschlossen? Wie sagt man ungarisch „Auf Wiedersehen“? Wann mag das Foto entstanden sein, auf dem neben spielenden Kindern ein muskulöser Mann in Badehose meterhohes Unkraut weghackt?

Ehe es sich der Besucher versieht, ist er mittendrin in den Ermittlungen. Wie die ersten Folgen des Projekts bindet der fünfte „Tatort Lücke“ das Publikum ein. Inszenierungen unter anderem an der Goethestraße als einst jüdischem Ort und am früheren Kaiserbad gab es in den Vormonaten. Nun testen die Macher des Stadtkrimis zur kollektiven Erinnerung ein neues Format: eine Quizshow. An zwölf Stationen im Leibnizviertel unterhalb der Friedensbrücke raten sich die Besucher – viele Kinder – durch die Geschichte der Ungarn in Eberswalde. Am Ende werden die Rätsel auf der Bühne in Interviews mit Zeitzeugen und anderen Wissenden aufgelöst.

An einer Station lässt man sich „Auf Wiedersehen“ auf Ungarisch beibringen. „Viszontlátásra“ heißt das – gar nicht so leicht. „Wir hatten am Anfang auch Schwierigkeiten“, kommentiert Istvan Manner Versuche, das Wort auszusprechen. „,Vödör szén‘ haben wir statt Wiedersehen gesagt – das heißt ,Eimer Kohle‘“, erzählt der 67-Jährige belustigt.

Manner gehört wie einige andere hier dem Deutsch-Ungarischen Freundeskreis an. „Die erste Gruppe von Ungarn ist vor 50 Jahren hergekommen“, berichtet Vereinschef Gyula Budavari (72). 1967 hatten Ungarn und die DDR einen Arbeitskräfteaustausch beschlossen. Ein Jahr später fingen die ersten 120 im Kranbau und Walzwerk an. Budavari gehörte dazu. Als Jugendlicher hatte er seine Frau in Leipzig kennengelernt. Nach Besuchen hin und her versuchte er, in die DDR zu kommen. „Und da gab es gerade diesen Vertrag“, erzählt Kristina Budavari.

Bis Ende 1980 kamen immer wieder verschieden starke Jahrgänge in die Stadt. Alles Männer, alles Facharbeiter – Schlosser, Schweißer, Dreher, Elektriker, Maler. Stets bis zu 1000 Ungarn waren damals hier beschäftigt. Viele gingen nach den drei Jahren zurück in die Heimat. Etliche aber heirateten und blieben.

So wie Tokaji Andras, der wie viele Landsmänner im Plattenbau an der Virchowstraße wohnte. Damals Bauleiter im Kranbau und junger Vater, hatte der heute 68-Jährige die Idee, einen Spielplatz zu bauen. „In der Gegend gab es damals gar keine Spielplätze“, erzählt er. „Es war aber viel Organisation nötig, denn es gab ja nichts.“ Material zu besorgen, dabei halfen einheimische Eberswalder. Nebenan befand sich der Ungarische Klub, in dem auch die Deutschen gern vorbeikamen. „Gebaut haben wir 1979/80“, sagt Andras. Schaukel, Sandkasten, Klettergerüst, Wippe – alles Marke Eigenbau.

„Es ist schwer im Herzen, heute hier zu sein“, sagt der Ungar. „Wir haben hier sehr viel gearbeitet.“ Andras zeigt auf ein bröckelndes Mäuerchen mit Sitzbänken aus fast verfallenem Holz. „Das ist das Letzte, was erhalten ist.“ Nach der Wende fühlte sich für den Ungarnspielplatz, der im Volksmund immer schon so hieß, niemand mehr verantwortlich.

„Tatort Lücke“-Besucher treffen am Freitag jedoch auf Leben. Mit der liebevollen Ausstattung, vor allem Stücken aus Privatbesitz, dreht das Kanaltheater die Zeit an den Quizstationen zurück. Da gibt es eine Sofaecke mit altem Radio und Plattenspieler. Es läuft „Omega“, eine einst bekannte ungarische Band. Ein paar alte „Bravos“ liegen aus. Die Jugendzeitschrift aus dem Westen gab es in der DDR nicht, dafür aber in Ungarn zu kaufen.

Zu Spielen wie Eierlaufen und gemeinsamem Anstimmen von DDR-Kinderliedern gibt es Langosch und Kesselgulasch. Zum Teil mit Schlangestehen – die Veranstaltung ist wie die vorigen Folgen gut besucht. „Im Schnitt hatten wir immer 150 bis 200 Besucher“, sagt Museumschefin Birgit Klitzke, die selbst die „Omega“-Platte und ihr Brautkleid zur Quizshow beigesteuert hat. 130 Ehen waren es übrigens, die Ungarn und Eberswalderinnen in der fraglichen Zeit eingingen.

