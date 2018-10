Unionerinnen legen Gala-Auftritt hin

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Die Handballerinnen des SV Union Neuruppin haben mal richtig einen rausgehauen. Mit einer famosen Leistung wurden die Fans am Sonnabend verzückt und das Spitzenspiel gegen den Grünheider SV mit 23:15 gewonnen. Der Aufsteiger hat Tabellenführung in der Verbandsliga behauptet.

Die Neuruppinerinnen präsentierten sich von der ersten Minute an hellwach, ungemein defensivstark und wuchtig im Angriff. Grünheide durfte ein wenig mitspielen, mehr aber auch nicht. Einfach bärenstark, was die Unionerinnen boten.

Es begann schon furios. Spielbeginn. Ballgewinn Antonia Köhler. Siebenmeter. Doch Ariane Neumann traf nicht. Kurz darauf. Wieder Siebenmeter. Franziska Lieske erzielte das 1:0. Auf der Gegenseite parierte Anja Daniels einen Siebenmeter. Konter. Alina Volkmar erhöhte auf 2:0. Ruckzuck zog das Team von Trainer Tony Palmowske davon: 7:1 nach zwölf Minuten. Union „on fire“. Mit einer bärenstarken Abwehr, die Unionerinnen verschoben geschickt, wurde Grünheide schnell der Zahn gezogen. Schon zur Halbzeit (14:6) war der Grundstein für den am Ende überraschend deutlichen Heimsieg gelegt.

Auch nach Wiederbeginn behielten die Gastgeberinnen das Heft des Handelns in ihren Händen. Darüber hinaus griffen die Gäste zu oft in die Foul-Kiste. Die Folge: viele Zeitstrafen. Das spielte Union zusätzlich in die Karten. 18:10 (45.). Trainer Palmowske stand die Arme verschränkt am Spielfeldrand. Die Anspannung bei ihm war schnell verflogen. Der Auftritt seiner Schützlinge zauberte ihm ein Lächeln aufs Gesicht. Auch die vielen verworfenen Siebenmeter, sechs an der Zahl, änderten daran nichts.(gü)

SV Union: Daniels - Wendt (3), Ulmer (2), Bremer (3/1), Heitepriem (1), Lieske (8/5), Röckner, Göske, Volkmar (1), Gelhorn (1), Köhler (2), Neumann (2), Dayss

Grünheide: Walaszewski, Jessica Barke - Rothe (2), Winkler (2), Szerlinski, Louisa Barke, Boenig (5/2), Besler (1), Genterczewsky (3), Starke (2), Hettler