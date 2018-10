SV Mühlenbeck sieht sich mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert

Steffen Kretschmer

Mühlenbeck (Moz) Die Anschuldigungen sind hart. Anhänger des SV Mühlenbeck sollen im Heimspiel der Fußball-Kreisliga gegen den SV Glienicke (1:1) Spieler des Ortsnachbarn rassistisch beleidigt haben (siehe Info-Kasten). So zumindest beschreibt es der Glienicker SPD-Politiker Uwe Klein. Genau das will in Mühlenbeck jedoch niemand so stehen lassen. SV-Trainer Silvio Baumann ist das „kompletter Rufmord. Für mich steht fest, dass ich am Montag meinen Anwalt kontaktieren werde. Ich finde es eine absolute Frechheit, was da mit uns gemacht wird. Das zieht den gesamten Verein und damit auch unsere Nachwuchsabteilung in den Dreck.“

Dass Letzteres absolut zutrifft, musste Co-Trainer und Abteilungsleiter René Wetzel schon wenige Stunden nach Abpfiff dieses Kreisliga-Spiels erfahren. „Bei den Minis beginnend sind wir jetzt wieder in einer Ecke, in die wir nicht gehören. Ich finde es einfach beschämend, wenn sich unsere Jugend-Mannschaften für solche Dinge erklären müssen.“

Wetzel war als Übungsleiter logischerweise beim Spiel gegen Glienicke vor Ort. Von rassistischen Äußerungen in Richtung der Gäste hatte er aber überhaupt nichts mitbekommen. Auch der Schiedsrichter fertigte keinen Sonderbericht über solche möglichen Vorkommnisse an. „Wenn er das getan hätte, würden wir natürlich alles dafür tun, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Sollte jetzt jemand wirklich etwas derartiges gesagt haben, spiegelt das überhaupt nicht unsere Vereinsarbeit wieder. Denn auch wir haben bei uns viele Fußballer in allen Altersklassen mit Migrationshintergrund.“

Was die Verantwortlichen des SV Mühlenbeck vor allem stört, ist der Weg, der gewählt wurde, um das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen. Viel laufe über Online-Portale. „Und als Erwachsener sollte man sich eigentlich darüber im Klaren sein, dass das ein No-Go ist. Ich kann nicht verstehen, warum ein Verein über solche Medien diskreditiert wird“, ärgert sich René Wetzel. „Kommentare wie ,in Mühlenbeck hat sich nichts geändert’, machen einfach alles wieder kaputt. Wir haben einem guten Gegner ein Unentschieden abgerungen, doch im Nachhinein redet niemand mehr darüber.“

Dass auf den SV Mühlenbeck nach seinem Heimspiel viel Kritik einprasselt, haben natürlich auch die Verantwortlichen des SV Glienicke registriert. Und die Meinung von Uwe Klein, dass ein Verein auch für seine Zuschauer verantwortlich ist, teilt Fabrice Onema Wotepa nicht. Der Abteilungsleiter des SVG betont, dass ein Klub in Bezug auf seine Fans nichts machen könne. „So lange die Spieler sich fair verhalten, ist für mich alles okay. Das ist es, was zählt, und nach dem Spiel ist in Mühlenbeck überhaupt nichts passiert. Es kommt eben ab und zu vor, dass einige Zuschauer über die Stränge schlagen.“

Die Vorwürfe:

Der SPD-Politiker und ehemalige Bürgermeister-Kandidat der Gemeinde Glienicke, Uwe Klein, verfasste eine Stellungnahme, zu den Vorkommnissen bei diesem Kreisligaspiel. Diese ist nachfolgend in Auszügen dargestellt:

■ Was sich einige Mühlenbecker Alt-Herren-„Fans“ leisteten, ist durch nichts zu rechtfertigen. Schmährufe wie „Schmarotzerfußballer“, „Drecksneger“ oder auch „Geh doch zu deinem Erdogan“ gehörten noch zu den harmloseren Äußerungen. Was von diesen „Fans“ veranstaltet wurde, darf nicht folgenlos bleiben.

■ Einige von diesen „Fans“ habe ich auf ihre Äußerungen angesprochen, woraufhin auch ich beschimpft wurde. Vom Ordner bekam ich, nachdem ich ihn aufgefordert hatte, dafür zu sorgen, dass diese ausländerfeindlichen und rassistischen Beschimpfungen unterbleiben, die Antwort: „Wir wollen doch jetzt nicht politisch werden.“ Für mich war das ein schwarzer Tag für den Fußball in Oberhavel, und das nicht wegen des Ergebnisses, sondern weil ich erleben musste, dass von Verantwortlichen vor Ort Rassismus und Ausländerfeindlichkeit offenbar toleriert wird.

■ Um es noch einmal deutlich zu betonen, mit meiner Kritik meine ich nicht die Spieler, sondern ausschließlich die Mühlenbecker „Fans“. Aber auch dafür, was auf seinem Platz auf dem Zuschauerrang passiert, ist ein Verein verantwortlich.