Tafelfertig auf den Tisch

Angela Kowalick

Stolzenhagen Die Stolzenhagener ließen sich am Sonnabend in Scharen an ihren See locken. Ihr mittlerweile zur Tradition gewordenes Fischerfest auf der Badewiese war angesagt. Die zahllosen Gäste tummelten sich bei strahlendem Spätsommersonnenschein auf dem gemütlich dekorierten Gelände.

Tische aus alten Kabeltrommeln und dazu Heuballenhocker luden zum Verweilen mit Seeblick ein, wenn sich die Gäste von den zahlreichen Attraktionen erholen mussten.

Im Mittelpunkt des Festes stand das sogenannte „Abfischen“. Mit Hilfe der Angermünder Seenfischerei hatte der Stolzenhagener Angelverein bereits am Freitagabend die Netze rings um den Stolzenhagener See ausgeworfen.

Den ganzen Samstag Vormittag wurden sie wieder eingeholt, um mittags, pünktlich zum Beginn des Fischerfestes, mit dem Fang an der Badewiese und dem Restaurant Fischerstube anzukommen. Der 20-jährige Stolzenhagener Johannes Schulze angelt schon, seit er denken kann, und griff deshalb tatkräftig in die Netze, um die Fische aus dem Wasser zu holen und anschließend zu verkaufen.

Rund 50 Hechte, 50 Schleie, acht Bleie, etliche Barsche und zwei Aale waren ins Netz gegangen. Dazu kam noch kleiner Beifang, der ebenso wieder ins Wasser gelassen wurde wie der einzige Karpfen des Tages: ein Koi-Karpfen. Der gehört zwar natürlicherweise nicht in den Stolzenhagener See, schwimmt nun aber noch ein Weilchen weiter. Offenbar war er aus einem nahen Zierfischteich in den See geschwommen oder ausgesetzt worden. Er durfte sein fröhliches Fischleben nun unter den staunenden Augen der Zuschauer fortsetzen.

Sonst fand frisch gefangene Fisch großen Absatz bei den Besuchern, auch Ehepaar Strobach aus Bernau ist dabei: „Wir waren hier zum Baden und haben von dem Fest erfahren,“ erzählte das Paar gut gelaunt: „Jetzt haben wir einen Barsch und einen Hecht gekauft.“

Johannes Schulze half bei der Auswahl und machte die Fische schnell und professionell küchenfertig. „Auf Kundenwunsch“, kommentierte Schulze schmunzelnd, während er einen Hecht ausnahm und filetierte.

So konnten die Besucher gleich noch etwas lernen. Anregungen für die Zubereitung gab es nebenan in der Showküche von Christoph Meier. Dieser kocht hauptberuflich für die Schweizer Botschaft in Berlin und kredenzte beim Fischerfest vor den Augen der Gäste exotische Leckereien. Für die Süßen stand Klaudia Priebe als Waffeltante bereit. Sie organisiert das Fischerfest seit über zehn Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Steffen Köhler von der Fischerstube.

„Diesmal sind alle Stolzenhagener Vereine beim Fest dabei,“ freute sich Köhler: „Der Angelverein ebenso wie die Schützen, Boule-Spieler und die Freiwillige Feuerwehr.“ Musikalisch untermalt wurde das Fischerfest vom Stolzenhagener Chor und mit Seemannsliedern des Wandlitzer Shanty Chores.

Abgerundet wurde das Unterhaltungsangebot durch regionale Anbieter: Mit Manfred Zémsch beispielsweise konnte man malen. Der Zühlsdorfer Werner Wildt ließ seine amüsanten, detailverliebten flinken Modellboote über den Stolzenhagener See sausen.