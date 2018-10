AWO-Ortsverein Wriezen bietet Hort der Geborgenheit

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Der Wriezener Ortsverein der AWO hat am Sonnabendvormittag im Seniorentreff „Plauderstübchen“ das 20-jährige Bestehen gefeiert. Erka Viek, eines der Gründungsmitglieder und bis vor einem Jahr Vorsitzende, hatte das Fest organisiert und ließ es sich auch nicht nehmen, die Festansprache zu halten. Ihre Nachfolgerin ist die deutlich jüngere Josefine Jurisch. Sie begrüßte zusammen mit ihrer Vorgängerin die Gäste, blieb aber noch im Hintergrund. Peter Strohbach, Kreisvorsitzender Märkisch-Oderland der AWO Brandenburg Ost und Peter Müller, Vorsitzender des AWO-Bezirksverbandes Brandenburg Ost, erwiesen dem Ortsverein die Ehre und fanden sich zur Feier ein.

Der Verein habe sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und Jungen aus kinderreichen und sozialschwachen Familien zu unterstützen, erläuterte Erika Viek. Dafür werden die Mittel, die der Verein aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden gewinnt, sorgsam eingesetzt. Beispiele sind Weihnachtspäckchen mit Kleidung, Hygienebedarf, Schulmaterial und Spielsachen. Die Kontakte stellt der Ortsverein über die Wriezener AWO-Kita „Marie Juchacz“ her, für die der Verein eine Patenschaft übernommen habe. Die meisten Mitglieder im Verein arbeiten bei der Kita. „Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit Kita-Leiter Peter Küster und seiner Vorgängerin Anita Pfuhl“ , sagte Erika Viek. Sie dankte Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) für die 550 Euro, die er aus dem Stadtsäckel für die Jubiläumsfeier locker gemacht hatte.

Der AWO-Ortsverein leistet einen wichtigen Betrag für das Leben in der Stadt, sagte der Bürgermeister. Er freue sich, dass die Nachfolge an der Vereinsspitze geregelt sei. Trotz der politischen Turbulenzen im Landkreis und in der Bundesrepublik bietet der AWO-Ortsverein einen „Hort der Geborgenheit“, erklärte Strohbach. Es sei außergewöhnlich, dass sich Kita-Mitarbeiter für Menschen einsetzen, denen es nicht so gut geht.(sg)