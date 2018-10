In Stein gemeißelte Geschichte

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Georg von Bardeleben (um 1542-1601) kniet vor einem schmalen Kruzifix, ein Plattenharnisch kleidet ihn, sein Schwert lehnt in der Nähe. Plastisch hebt sich sein gezwirbelter Schnurrbart auf der Steinplatte hervor – die Szene, festgehalten für die Ewigkeit, ist dargestellt auf einem Epitaph. „Im Unterschied zu Grabdenkmälern stehen Epitaphe nicht in örtlichem Zusammenhang mit der Grabstätte“, sagt Sylvia Müller-Pfeifruck. Die Kunsthistorikerin hat die Grabdenkmäler und Epitaphe im Dom St. Marien erforscht, von denen jene, die nach Zerstörung und Krieg erhalten geblieben sind, erst zwischen 1990 und 1995 restauriert wurden. Im Rahmen ihrer Ausstellung, die am Freitagabend eröffnet wurde, unternimmt sie auch den Versuch, das Dargestellte zu deuten.

Im Falle des aus einem Magdeburgischen Uradelsgeschlecht stammenden von Bardeleben, vermutet die Kuratorin, habe sich der Epitaphienmeister das Gedächtnismal Dietrich von Bülows (1460-1523) zum Vorbild genommen, das den Bischof in einer ähnlichen Position zeigt. „Die Vollrüstung und das Wappen“, erklärt Sylvia Müller-Pfeifruck, „weisen ihn aus als einen selbstbewussten Vertreter seines Standes.“ Der Adel, sagt sie, trenne sich nur schwer von diesen sichtbaren Zeugnissen seines Standes – daher diese Darstellung von Bardelebens über den Tod hinaus.

Sieben der im Dom erhaltenen Gedächtnismale hat die Kunsthistorikerin eine kleine Abhandlung in Form einer ausgestellten Broschüre gewidmet; aus dem Mittelalter sind drei Bischöfe vertreten, aus der frühen Neuzeit Adlige, Pfarrerskinder und Bürgermeister. Wichtigste Quelle für ihre Arbeit, sagt sie, war Georg Roth, der 1706 einen Grundriss des Doms anfertigte und in ihm die Standorte der Grabsteine und Epitaphe vermerkte.

Kunsthistorisch erforscht wurde bisher nur das Gedächtnismal Dietrich von Bülows. „Die Gedächtnismale in Fürstenwalde“, sagt Sylvia Müller-Pfeifruck, „haben eine Besonderheit: Die Darstellungen sind sehr individuell, betonen die Persönlichkeit der Verstorbenen.“ Georg von Bardeleben machte bei der Vernissage den Anfang, beim Treff im Dom am 9. Oktober erläutert die Kuratorin zwei weitere Gedächtnismale. (amd)

Die Ausstellung läuft bis 31. Dezember