Fest auf Kinderbauernhof

Thomas Berger

Strausberg Zum ersten Mal waren Ilona und Ralf Langkeit aus Fredersdorf mit Enkel Lenny aus Berlin am Sonnabend auf dem Roten Hof in Strausbergs Norden. „Wir wollten das schon immer mal machen, heute haben wir uns gesagt, das passt“, erzählte die Oma mit Verweis auf die zweitägigen Feiern zum Silberjubiläum des Kinderbauernhofs, während der Dreijährige an der Voliere mit Vögeln oder auch der Behausung der Meerschweinchen stand. Auch Helene (4), die Enkelin von Andrea Kilkis, ist ein Stadtkind aus Berlin. „Sie kennt sich hier aber schon gut aus“, so die Strausbergerin, die ein paar Straßen weiter wohnt und mit der Kleinen, wenn die zu Besuch ist, öfter auf den Roten Hof kommt. Es sind die Vielfalt der Angebote, die Tiere, Spielmöglichkeiten und die nette Atmosphäre, die locken – ebenso Annegret Firlus, eine Mutter aus Hennickendorf, die mit ihrer kleinen Tochter häufig nach der Kita noch herkommt. „Die Schweine sind ein Highlight, dazu Kaninchen und alles, was Fell hat und niedlich ist. Aber auch der Spielplatz für die Kleinen ist toll“, erklärt sie.

Apropos Spielplatz: Der wird gerade um 48 Quadratmeter erweitert, wie Patrick Nast, Chef des engagierten Teams, berichtet. Ein Wackelsteg und eine Wippe machen die neuen Ergänzungen aus. Dafür sowie für Kriechtunnel und die großen Tipis hat er vor allem bei der EWE-Stiftung Unterstützung erhalten, einen kleineren Teil steuert auch die Sparkasse bei. Beides sind Institutionen, die immer wieder hilfreich zur Seite stehen, bei denen er weiß, mit Anliegen auf offene Ohren zu stoßen. Das sei ein schönes Gefühl, betont Nast – es ist aber zugleich wichtig. Denn große Gewinne, um solche Investitionen zu decken, wirft der Hof mit seinen familienfreundlichen Eintrittspreisen (an manchen Tagen sogar kostenfreiem Vergnügen) nicht ab. Toll sei deshalb auch, dass wiederum die Stadt die neue Treppe hinauf zum Naturkundekabinett übernommen hat, nachdem die alte marode und gerissen war. In Bürgermeisterin Elke Stadeler, die am Freitag vorbeigeschaut hatte, wisse man an der Stadtspitze ebenfalls eine sehr wohlwollende Förderin.

In der Tat ist der Rote Hof über ein Vierteljahrhundert hinweg zu einem Aushängeschild Strausbergs geworden. Nast erinnert daran, dass es noch vor zehn Jahren bis zu 24 ABM- und sonstige Kräfte waren, die sich um alles kümmerten. Heute muss er regulär mit neun Leuten über die Runden kommen, darunter zweieinhalb feste Stellen, drei befristet geförderte Kollegen und drei weitere, die über den Bundesfreiwilligendienst laufen. Ohne ergänzendes ehrenamtliches Engagement geht da vieles nicht. Gerade zum Jubiläum brachten sich besonders viele ein. Kristina Zenker, einst Steremat-Chefin und heute mit im Verein aktiv, teilte sich am Spinnrad die kleine Wiese vor dem Haupthaus mit Marita und Henry Schwaß von der Handarbeitsgruppe der Kaninchenzüchter aus Hartmannsdorf. „Wir verwerten von A bis Z“, ist deren Motto, und so konnten die Besucher aus Fellresten unter fachkundiger Anleitung flauschige Raupen basteln.

Das lange sommerliche Wetter hat dem Hof-Team eine sehr gute Saison beschert. Nachdem es 2017 öfter regnete, die Springburg nur selten aufgestellt werden konnte, war diese jetzt fast unablässig im Einsatz. Und auch die 350 Tiere, die es derzeit sind, hatten viele Gäste.(bg)