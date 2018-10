Neuruppiner reiten auf Erfolgswelle

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Der MSV bleibt in der Erfolgsspur und mischt oben mit in der Fußball-Brandenburgliga. Allerdings war ein hartes Stück vonnöten, um den 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen Victoria Seelow unter Dach und Fach zu bringen. Die Gäste stellten sich am Sonntag als bisher stärkster Gegner im Volkspark vor.

Als der Abpfiff ertönte, ballte Trainer Henry Bloch die Fäuste. Die Freude und Riesenerleichterung mussten raus. Dazu schnaufte er kräftig durch. Denn diesen Sieg stufte der Coach als besonderen ein. „Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft.“

Die Gäste präsentierten griffig, überaus zweikampfstark und schafften es sogar, „uns wie keine andere Mannschaft bisher in die eigene Hälfte zu drängen“, so Bloch in seiner Spielanalyse. Die körperliche Präsenz und das aufgezogene Passspiel stufte er als oberligareif ein.

Sein Team fand diesmal schwer in die Partie. Seelow presste stark und gewann vornehmlich die Zweikämpfe. Den ersten Neuruppiner Torschuss gab Lukas Japs nach 24 Minuten ab. Umso überraschender kam die Führung für die Heimelf. Marcel Weckwerth traf per Kopf. Bei einer Maßflanke von Japs vom linken Flügel hatte sich der MSV-Kapitän der Seelower Deckung entzogen und am zweiten Pfosten lauernd eingenickt. Es war die erste Chance für die Hausherren.

Unmittelbar nach Wiederbeginn schlug Seelow zurück. Robert Budzalek traf in Gerd-Müller-Manier aus der Drehung (46.), weil die Neuruppiner zuvor keinen Zugriff am Strafraum bekamen. Schließlich hatte Tim Schultka, der eine bärenstarke Partie bot, den polnischen Stürmer zuviel Freiraum gelassen. Kurz darauf verpasste Budzalek gar die Chance zur Seelower Führung. Das Leder rutschte ihm in aussichtsreicher Position über den Spann. Und erneut wie aus dem Nichts traf dann der MSV. Marcus Lemke köpfte aus dem Strafraum-Gewühl heraus mit dem Rücken zum Tor stehend ein (65.).

In der Schlussphase verlor Seelow etwas die Struktur im Spiel. Der MSV konterte, vergab jedoch zwei gute Möglichkeiten, um frühzeitig alles klar zu machen. Zunächst scheiterte Lemke an Torwart Artur Tumaszyk im Gäste-Kasten (81.), wenig später suchte Dimitar Milushev etwas verfrüht den Abschluss aus spitzem Winkel (89.). Tumaszyk parierte.

Am Mittwoch, am Tag der Deutschen Einheit, muss der MSV zum Kellerkind FC Eisenhüttenstadt reisen (15 Uhr). Am Sonnabend, 6. Oktober, ist Falkensee-Finkenkrug zu Gast im Volkspark (14 Uhr).

MSV: Fraufarth – Krüger, Blumenthal, Schultka – Logins – Müller (65. Dombrowski), Japs, Lemke, Voelkel (65. Vladimirov)– Weckwerth (88. Barkow), Milushev

Seelow: Tumaszyk – Apostolow, Kosmacovs, Drews, Siembida – Nasser, Lawrenz, Alexandropoulos, Noga – Schubert (74. Berger), Budzalek