Ein Kniff, mehr nicht

Berlin (NBR) Es klingt wie ein Riesen-Zugeständnis der Autoindustrie: Bis zu 10 000 Euro sollen Dieselbesitzer für ihren alten Stinker von VW und Co. bekommen, wenn sie sich einen neuen Wagen zulegen. Bei 1,2 Millionen Haltern, die vom Abgasskandal betroffen sind, wären das Milliardenbeträge, die auf die Unternehmen zukommen. Hört sich nach einem Sieg für die Dieselfahrer an, ist es aber nicht.

Die Autokonzerne sind keine Wohltäter, sie kurbeln mittels Umtausch die Konjunktur an. Denn natürlich müssen die Dieselhalter ihr Auto gegen ein neues derselben Marke tauschen. VW, Daimler und BMW waschen dank ihres Kniffs nicht nur ihr Image rein, sie werden auch ihre neuen Diesel, Elektrowagen und Benziner los.

Auch die Umwelt profitiert nicht. Denn was passiert denn mit den umgetauschten Wagen? Sie landen auf dem Markt und damit auf der Straße. Umstritten ist zudem, wie sauber eigentlich Euro-6-Diesel sind. Diese gelten Umweltverbänden zufolge nämlich als Dreckschleudern. So kann es gut sein, dass die neu gekauften Wagen heute zwar Deutschlands Straßen befahren dürfen, in wenigen Monaten aber wieder nicht. Und wer hilft dann den Besitzern? Die Konzerne sicher nicht.