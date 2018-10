Alt Ruppiner Männerchor feiert besonderes Jubiläum

Eckhard Handke

Neuruppin (MOZ) Seit mittlerweile 145 Jahren gibt es den Möhring-Chor Alt Ruppin nun schon. Das war Anlass für ein Jubiläumskonzert. Am Samstagnachmittag präsentierte der Männergesangsverein vor 350 Zuschauern in der Neuruppiner Pfarrkirche einen Querschnitt seines umfangreichen Liederrepertoires.

Zu den Gästen gehörten auch die Sponsoren des Männerchors. Zum Auftakt dirigierte Chorleiter Armin Jungbluth seine Männer zur „Gloria Intrada“ von Henk Ijzerman, begleitet vom Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde unter Leitung von Holga Schella. Anschließend übermittelte Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) seine Glückwünsche und erinnerte dabei auch an die Vorgänger des heutigen Chorleiters, wie Peter Brüssow, Hans Peter Schurz, Karl-Heinz Wollina und weitere, die jeweils in ihrer Zeit den Möhring-Chor voranbrachten. Als Gastgeschenk überreichte Golde eine Fontanefigur und eine Kiste Wein, die der Brandenburgische Chorverband den Alt Ruppiner Sängern schickte.

Zu den Gästen die sich der Chor zum Jubiläumskonzert eingeladen hatte, gehörten die Sopranistinnen Sylke Eichhorn und Franziska Schneider. Annely Fiebelkorn moderierte durch das abwechslungsreiche Programm. Nach dem Festgesang von P. Kurz musizierte das Orchester ein Medley aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“. Solistin Sylke Eichhorn sang „Sagt holde Frauen“ aus „Die Hochzeit des Figaro“. A-capella brachten die Männerstimmen „Die Nacht“ und „Nächtliches Ständchen“ von Franz Schubert und Solistin Franziska Schneider sang mit ihrer Sopranstimme zusammen mit dem Chor „Ave Glöcklein“ von Manfred Bühler. Mit Schuberts „Nachtgesang im Walde“ für Chor und Orchester wurden die Konzertbesucher in die Pause geschickt. Da war dann auch Gelegenheit persönliche Grüße zum Chorjubiläum los zu werden. Lieder vom Chorgründer Ferdinand Möhring, der am 18. Januar 1816 in Alt Ruppin geboren wurde und am 1. Mai 1887 in Wiesbaden verstarb, gab es im zweiten Teil zu hören. Da sang der Chor a-capella Möhrings „Die Heimkehr“ und „Gute Nacht“. Mit einem Finalmedley zu „Musik ist Trumpf“ sowie „Dieser Tag war schön“ und viel Applaus endete das Jubiläumskonzert.