Bücher im Hüfnerhaus lesen und ausleihen

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Das Hüfnerhaus bietet seinen Besuchern in Zukunft einen Lesepunkt an. Diese Neuheit stellte beim „Bunten Büchertag“ Sonja Palfner vor. Erste Bücherspenden sind bereits vorhanden und es werden weitere entgegengenommen. Als Behausung für die Bücher ist am Anfang des kommenden Jahres die Anschaffung einer alten Telefonzelle geplant. So bleiben die Bücher von Witterungseinflüssen geschützt. Sitzmöbel und ein Regal aus alten Holzpaletten sind schon vorhanden. Diese bauten Mohamad Mohamad und Khaled Al Aftarisi für das Hüfnerhaus. Auch neu sind zwei Kisten mit Büchern, die sich an Kita-Kinder richten. Sie werden verliehen.

Zur Beginn des Bunten Büchertags tanzten 15 Kinder orientalische Tänze, die sie im Tanzworkshop von Marina Nickel gelernt haben. Dazu konnten die Besucher bei geselligen Beisammensein den Kaffee und den Kuchen genießen.

Passend zum „Bunten Büchertag“ beteiligte sich die Stadtbibliothek Beeskow mit einem Bücherflohmarkt. Die Bücher stammen aus Spenden, die die Bibliothek doppelt im Bestand hatte. Es wurde auch eine Führung durch die Bibliothek angeboten, aber das Angebot wurde abgesagt, weil alle Anwesenden die Bibliothek bereits kannten.

Zum Abschluss des Büchertags wurde aus Büchern gelesen – in verschiedenen Sprachen. So konnte man in kurzen Lesungen Farsi, Arabisch, Urdu und anderen Sprachen lauschen. (jt)